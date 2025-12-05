Polémico proyecto en Neuquén: proponen arancelar salud y educación a extranjeros

El bloque Cumplir reactivó el debate por el cobro de servicios públicos a extranjeros no residentes. Argumentan falta de insumos y prioridad para neuquinos.

Polémica en Neuquén por un proyecto legislativo reavivó el debate sobre el acceso a la salud y la educación para extranjeros no residentes. La iniciativa, presentada por la diputada Brenda Buchiniz , del bloque Cumplir , propone que quienes no tengan residencia neuquina deban pagar por ambos servicios públicos bajo el argumento de que la provincia atraviesa problemas de insumos y capacidad, por lo que —según sostiene— es necesario dar prioridad a los neuquinos.

La legisladora contextualizó que el planteo no es nuevo: ya había sido impulsado a comienzos de la actual gestión , cuando Cumplir y el PRO ingresaron un proyecto similar. Finalmente, el PRO retiró su acompañamiento tras reuniones con el Ministerio de Salud, que consideró que una norma de este tipo no era necesaria. A pesar de ello, Buchiniz insistió en que la situación sanitaria exige avanzar en un marco regulatorio.

En su argumentación, la diputada sostuvo que muchos neuquinos “no logran acceder a los servicios de salud” por la demanda de extranjeros que no residen en la provincia. Señaló que estas personas —según describió— ocupan turnos, utilizan insumos y presionan sobre un sistema que ya atravesó una crisis, al punto de que la Legislatura debió sancionar una ley de emergencia sanitaria meses atrás. “Los neuquinos que tributamos merecemos un mejor servicio”, afirmó en diálogo con Canal 8.

Buchiniz remarcó que el objetivo central del proyecto no es recaudatorio. Aunque mencionó que la provincia de Salta logró adquirir unas 30 ambulancias tras implementar un esquema de cobro a no residentes, enfatizó que el mayor impacto esperado radica en “liberar espacios” dentro del sistema sanitario.

Apuntó también a los denominados “tours médicos”, en referencia a personas que viajan a la provincia para recibir atención sin tributar localmente.

En este punto, la diputada aclaró que la iniciativa no busca negar la atención en casos de urgencia, ni implica una postura xenófoba. “Nadie cuestiona que se atienda a quien sufra un accidente mientras visita la provincia”, señaló. Sin embargo, distinguió esa situación de la de quienes —aseguró— permanecen en Neuquén sin regularizar su residencia y no realizan aportes locales. Para ese universo, consideró necesario establecer un mecanismo que ordene el acceso al sistema y evite presionar aún más a los profesionales neuquinos.

Los casos de otras regiones

La discusión se inscribe en un debate más amplio que ya se desarrolla en otras provincias argentinas. En el norte del país, donde se aplicaron aranceles a la atención pública para extranjeros, autoridades sanitarias reportaron una reducción considerable en la cantidad de consultas provenientes de países limítrofes. Según señalaron, ese descenso tuvo un impacto directo en el gasto provincial y permitió reorganizar la disponibilidad de recursos.

En Neuquén, sin embargo, todavía no hay estadísticas oficiales que permitan dimensionar con precisión cuántas personas extranjeras no residentes utilizan el sistema de salud ni cuánto representa ese consumo en términos presupuestarios. Tampoco se dispone de datos concretos que confirmen la existencia de “tours sanitarios”, aunque la percepción de los equipos legislativos y algunas autoridades municipales alimenta el debate.

Mientras tanto, el proyecto presentado por Buchiniz vuelve a instalar una discusión que divide opiniones dentro del arco político y sanitario neuquino. El oficialismo, por el momento, no impulsó el tratamiento de una ley de este tipo, aunque la demanda por priorizar a los pacientes locales crece en paralelo a la preocupación por los recursos disponibles para 2026. Con un presupuesto provincial que, según advierten algunos sectores, no destina “demasiados” fondos adicionales al área de salud, el debate promete continuar en la Legislatura.