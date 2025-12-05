Alerta por calor: Neuquén tendrá 35°C y riesgo de tormentas en el fin de semana largo

El sábado será caluroso, pero el domingo se registrará el pico de calor. El lunes feriado seguirán las altas temperaturas.

La ciudad de Neuquén se encamina hacia un fin de semana largo de diciembre con un clima marcado por las altas temperaturas y la inminente llegada de la inestabilidad.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el sábado 6, domingo 7, y el lunes 8 de diciembre de 2025 anticipa máximas que superarán los 30°C, con un pico de 35°C el domingo.

En estas jornadas es importante recordar la necesidad de hidratación y de evitar la exposición solar prolongada.

Sábado 6: el calor en ascenso en Neuquén

La jornada de este sábado presentará condiciones climáticas estables, con cielo variable y sin riesgo de precipitaciones importantes. La madrugada iniciará con cielo algo nublado y una temperatura de 16°C. El viento será suave, entre 13 y 22 km/h, soplando desde el Sur (S).

Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura subirá a 22°C. El viento cambiará de dirección al Noreste (NE). Por la tarde, la máxima del día alcanzará los 31°C con cielo parcialmente nublado.

Domingo 7: tormentas aisladas y pico de calor en Neuquén

El domingo será el día más caluroso del fin de semana, con el riesgo de inestabilidad a partir del mediodía. La madrugada y mañana verán un ascenso de temperatura desde los 21°C a los 27°C, con cielo parcialmente a mayormente nublado.

La tarde registrará la máxima del fin de semana, con 35°C. Se esperan tormentas aisladas con una probabilidad de 10-40%. El viento se intensificará a 32-41 km/h del Noroeste (NO), con ráfagas de 42 a 50 km/h. El riesgo de inestabilidad continuará durante la noche, donde persistirán las lluvias aisladas.

Persiste el calor durante el lunes

El feriado del lunes mantendrá la tendencia de calor intenso, con cielo nublado y estabilidad, sin el riesgo de tormentas del día anterior. E dái comenzará con el cielo mayormente nublado, con una temperatura de 22°C.

La tarde y noche verán la máxima llegar a 33°C con cielo mayormente nublado. El viento disminuirá a 7-12 km/h del Sur (S).