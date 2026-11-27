Quiso escapar en moto cuando advirtió que había policías cerca. Ahora está internado en el Hospital de Trelew, a disposición de la Justicia.

Cómo persiguieron y detuvieron al acusado de homicidio que se fugó cuando le iban a poner la tobillera.

La Policía de Chubut detuvo este viernes 27 de noviembre por la mañana a Brian Huenchullán Muñoz, el acusado de homicidio que hace una semana se había fugado de la prisión domiciliaria antes de que los técnicos que debían ponerle la tobillera electrónica llegaran a su casa.

Huenchullán fue perseguido y atrapado después de que intentó escapar en moto de la vivienda donde se refugiaba, tras advertir que había un operativo policial alrededor del lugar.

Brian Huenchullán Muñoz es el único imputado en la causa por el homicidio de Rodrigo Colihuinca, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en un descampado de Trelew, en 2012.

Este miércoles 18 de noviembre, más de 14 años después del crimen, el juez Marcelo Nieto Di Biase elevó la causa a juicio y ordenó la prisión domiciliaria de Huenchullán, que se escapó dos días más tarde durante una visita autorizada al psiquiatra de la que no regresó.

"Hace unos instantes fue detenido Brian Huenchullán Muñoz por parte de personal de la Brigada de Investigaciones de Trelew", le confirmó esta mañana Mauricio Zabala, subjefe de la Policía de Chubut, a Radio Chubut.

Brian Huenchullán Muñoz está acusado de un brutal crimen cometido en 2012.

El comisario precisó que la Policía contaba con seis órdenes de allanamiento solicitadas por la Fiscalía que investigaba la fuga, todas vinculadas a domicilios relacionados con la familia del acusado.

Trelew: vigilancia, persecución y caída

Según contó Zabala, en una de estas casas se mantuvo un operativo de vigilancia durante toda la noche del jueves y la madrugada de hoy, ante la presunción concreta de que el sospechoso estaba allí y podría intentar escapar.

En efecto, después de que advirtió el movimiento policial a su alrededor, Huenchullán intentó fugarse a bordo de una motocicleta.

Comenzó entonces una persecución tras la cual el prófugo fue atrapado sobre la Ruta Nacional 25, entre las calles Martín Rodríguez y Puyén, cerca del acceso sur a Trelew desde Gaiman, después de que sufrió una caída.

"Lo alcanzó personal de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) y logró detenerlo", detalló Zabala.

Asimismo, confirmó que Huenchullán debió ser trasladado al Hospital Zonal Adolfo Margara “debido a que cayó de su motocicleta al ser interceptado por personal policial” pero aclaró que “está bajo custodia para ponerlo a disposición de la Justicia”.

Además de homicidio, robo agravado

Durante el tiempo en el que estuvo prófugo, Huenchullán le sumó otra causa a la del homicidio de Colihuinca, por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Ese episodio, que ocurrió el 19 de noviembre, fue detectado al revisar cámaras de seguridad luego de que se produjo la fuga.

De acuerdo con lo que informó la Policía, el ahora detenido ingresó en una vivienda, encerró en un baño al propietario, identificado como José Luis Hamse, y le robó dinero y joyas.

Según confirmó Zabala, quedó establecido que Huenchullán Muñoz etuvo “directamente vinculado a ese hecho”.

La aclaración del ministro de Seguridad

La visita al psiquiatra que el acusado aprovechó para fugarse tenía el visto bueno de la Justicia, aclaró el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz.

“Tenía autorización para salir e ir al psiquiatra. Pero no volvió más”, admitió el funcionario.

A la vez, Iturrioz subrayó que el procedimiento para la colocación de la tobillera fue llevado a cabo tal como indican las normas.

“Se le coloca una vez que está en su domicilio”, precisó.