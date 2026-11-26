El padre de dos menores que iban a bordo compartió imágenes del colectivo envuelto en llamas sobre la ruta 25 y aclaró de entrada que son reales.

"No es IA": difunden un video del incendio de un micro en la noche del desierto patagónico.

Un hombre que tenía a sus hijos en el micro de doble piso que se incendió en la madrugada de este jueves 26 de noviembre de 2026 sobre la ruta 25, en Chubut difundió en Facebook un video del incendio que generó pánico entre las 35 personas que viajaban a bordo.

José Kote Moggiano encabezó su posteo con una aclaración acaso necesaria: "No es IA", escribió para señalar que las imágenes son reales.

En el material que subió a la red social se ve al colectivo envuelto en llamas a un costado de la Ruta 25, en medio del desierto patagónico y rompiendo la profunda oscuridad de la noche patagónica.

No se obsrva más que el fuego y alrededor, absolutamente nada. Todo es negro.

José también compartió una foto de cómo quedó la unidad una vez que se extinguieron las llamas, con las ruedas destruidas y graves daños en la carrocería, que quedó apoyada sobre la banquina.

“No es IA ..!! Son los colectivos en mal estado sin verificación y falta de profesionalismo de los chóferes... Km llevan en las rutas y no detectan el olor a quemado, mucho menos los ruidos de la unidad”, acusó el usuario de la red social.

“Mis niños pasaron más de tres horas de frío”

Tras el incidente en el colectivo de Mar y Valle, en su publicación en Facebook el hombre apuntó con dureza a las empresas de micros en general, acusándolas de falta de interés por la seguridad de los pasajeros.

“Mis niños pasaron más de tres horas de frío”, describió sobre la situación que prosiguió a la emergencia, cuando los pasajeros quedaron a la espera de una solución.

A eso sumó “el trauma del miedo” que atravesó su nena de solo tres años.

El hombre indicó que no es la primera oportunidad que sucede un percance cuando debe enviar a sus hijos en micro a destino por razones de fuerza mayor (en esta oportunidad, tenía el auto en el taller).

El micro incendiado en la ruta 25, en Chubut.

“Siempre pasó algo. Que perdieron los ejes traseros, que se reventó la caldera y ahora que se prendió fuego”, escribió.

Y se quejó: “Eso si, te cobran fortuna. Impuestos hasta para subirte al micro. Pero no garantizan que llegás en vida a destino”.

Incendio del micro: qué dijo la empresa

El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, a la altura de El Molle. El colectivo circulaba desde Esquel con destino a Puerto Madryn y llevaba aproximadamente 35 personas.

La responsable de Mar y Valle, Sonia Rancho, explicó en diálogo con LU20 Radio Chubut que los choferes detectaron humo en el interior de la unidad, frenaron de inmediato e intentaron controlar el fuego con un matafuegos.

Pese a esa primera intervención, el incendio avanzó y afectó gran parte del colectivo. Los pasajeros lograron evacuar y no hubo heridos.

El siniestro generó preocupación por las bajas temperaturas y por la larga espera que debieron afrontar los pasajeros después de la evacuación, algo que también despertó quejas.

El rescate de los pasajeros varados en Chubut

Medios locales informaron que otro coche de la compañía Mar y Valle acudió para recoger a los damnificados y llevarlos a destino.

No obstante, hubo testimonios de que al menos algunos de ellos tuvieron que arreglárselas por su propia cuenta y con grandes dificultades.

Una pasajera, por caso, relató que tuvo que caminar un larguísimo trecho en medio de la oscuridad y la estepa patagónica, y con el temor de toparse con animales salvajes, hasta ser rescatada por un micro de otra firma, según consignó el medio EQSnotas.

“Caminamos 22 kilómetros para que nos auxiliara (un colectivo de) Vía Tac. Después nos dijeron que andaban varios pumas, pero qué sé yo, a Dios gracias estamos todos bien. Una chica perdió todo”, expresó la mujer.