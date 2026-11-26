Isaías tiene una combinación de enfermedades sin cura conocida. Su mamá denunció que le vaciaron la cuenta donde estaban juntando fondos.

Estafaron a un nene que necesita juntar $600 millones para tratar una rara patología.

La familia de un nene de 6 años de Chubut que padece una combinación de enfermedades casi única en el mundo sufrió una estafa y perdió todo lo que había recaudado hasta ahora para juntar los $600 millones necesarios para el tratamiento.

La víctima directa fue Isaías, un chico de Comodoro Rivadavia cuyo caso se hizo conocido a nivel nacional a partir de una reciente entrevista en Luzu TV.

Su mamá, Macarena Magno, quien está al frente de la campaña, denunció lo ocurrido con la campaña solidaria.

En la Argentina no hay tratamiento posible

Isaías nació con dos afecciones genéticas más o menos raras: síndrome de Noonan y schwannomatosis.

Pero lo que hace casi único en el mundo su caso es la improbabilidad de que ambas se den juntas, como le ocurre a él.

Actualmente está bajo tratamiento en el Instituto Fleni, en Buenos Aires, pero su doble patología no se trata en la Argentina.

Tras una serie de complejos trámites fue seleccionado para acceder a un ensayo clínico experimental en el Hospital de Niños de Boston, Estados Unidos.

El viaje, el procedimiento y la estadía médica suman los $600 millones que la familia necesita reunir y había empezado a juntar a través de una campaña solidaria en redes y una cuenta para recibir transferencias.

Según contó Macarena, un engaño y una maniobra delictiva dejaron esa cuenta en cero.

"Nuestra cuenta benéfica quedó en 0"

Hoy nos toca compartir una de las noticias más dolorosas desde que comenzamos esta campaña por Isaías. Fuimos víctimas de una estafa a través de un mensaje de texto, y nos vaciaron por completo la cuenta bancaria donde estaba depositada toda la recaudación de la campaña”, contó la mamá de Isaías en sus redes sociales.

“Perdimos una suma millonaria, fruto del esfuerzo y la solidaridad de tantas personas que nos ayudaron. Hoy nuestra cuenta benéfica quedó en $0", agregó.

“Sentimos una enorme tristeza, bronca e impotencia. Detrás de cada peso había una donación, una esperanza y muchísimo esfuerzo para que Isaías pudiera seguir adelante", describió.

Nueva cuenta y denuncias

En su mensaje, Macarena aclaró que no bajan los brazos y, a la par de la denuncia presentada en Buenos Aires -donde se encuentra actualmente Isaías- con el objetivo de que el Banco Nación (en el que estaba depositada la plata) reconozca su responsabilidad y se haga cargo de los fondos perdidos, reiniciaron la movida para recaudar, con otra cuenta en otro banco.

“Presentamos el reclamo por estafa ante el Banco de la Nación Argentina y elevamos una carta al Banco Central (BCRA), solicitando el reintegro del 100% del dinero sustraído. Mientras esperamos respuestas, hoy nos toca levantarnos de este golpe y empezar nuevamente desde cero”, afirmó la mamá.

La nueva cuenta que dio a conocer Macarena en sus redes es del Banco Galicia, con el alias IsaiasEstadosUnidos2 (con el 2 al final) y a nombre de Macarena Anabel Mango.

El caso de Isaías

Isaías nació con 32 semanas de gestación y, cuando cumplió un año, a partir de algunos síntomas, le detectaron las patologías genéticas.

El síndrome de Noonan, entre otros síntomas, puede generar trastornos cardiológicos y pulmonares y problemas de crecimiento.

A la vez, la schwannomatosis. causa la aparición de tumores benignos de crecimiento lento en los nervios.

Un caso como el del nene de Comodoro Rivadavia, en el que coinciden las dos enfermedades, puede darse en una de cada 40 millones a 100 millones de personas, aproximadamente.