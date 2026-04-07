Hantavirus en Chubut: murió una adolescente de 15 años

Estaba en el hospital de Esquel y era contacto estrecho del primer caso de un brote en una comuna rural cercana, detectado en marzo.

La adolescente de 15 años que murió por el hantavirus vivía en la pequeña comuna rural de Cerro Centinela, a unos 10 kilómetros de Corcovado, en la zona cordillerana de Chubut.

El hantavirus se cobró una nueva víctima en la Patagonia . Una adolescente de 15 años , oriunda de la pequeña comuna rural de Cerro Centinela —ubicada a unos diez kilómetros de Corcovado , en la provincia de Chubut — falleció mientras permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel . El Gobierno provincial confirmó el deceso y reforzó el operativo sanitario en la zona.

La joven era una de las más de diez personas que se encontraban bajo aislamiento preventivo desde hacía un mes, tras ser identificadas como contactos estrechos de los primeros casos positivos detectados en la localidad.

Según la Secretaría de Salud de Chubut , formaba parte de un clúster familiar con al menos dos diagnósticos confirmados previos. Con su muerte, tres integrantes del mismo núcleo resultaron afectados por la enfermedad.

La directora provincial de Epidemiología, Julieta D'Andrea, precisó en declaraciones a Zeta TV que la paciente estaba aislada y monitoreada desde el momento en que fue identificada como contacto estrecho, lo que permitió activar de inmediato el protocolo epidemiológico correspondiente. Las autoridades aclararon que la joven no había sumado nuevos contactos fuera del grupo conviviente.

El brote en la comuna rural de Chubut

La cadena de contagios en Cerro Centinela se inició el 2 de marzo de 2026, cuando la Secretaría de Salud confirmó el diagnóstico en una mujer de 57 años. Desde ese momento, los equipos sanitarios desplegaron tareas de vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos y acompañamiento a las familias involucradas.

El fallecimiento de la adolescente se produjo "pese a las intervenciones tempranas realizadas por el equipo de salud", según el comunicado oficial del Gobierno de Chubut.

La subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, confirmó que los profesionales trabajaron en la localidad desde el primer momento con presencia permanente. "Ante este hecho, reforzamos el operativo de intervención que ya se estaba desarrollando en terreno, ampliando las acciones de monitoreo y acompañamiento", sostuvo la funcionaria.

Cerro Centinela, comuna rural de la zona cordillerana de Chubut. Cerro Centinela, Chubut.

Peña también pidió a quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos que cumplan con las indicaciones médicas: "Son quienes están concretando la vigilancia epidemiológica en Chubut." Y transmitió un mensaje a la comunidad: "El sistema de salud está preparado para actuar ante este tipo de situaciones y viene trabajando de manera sostenida en Cerro Centinela y Esquel, con un operativo amplio e integral."

Qué es y cómo se contagia

El hantavirus es una enfermedad producida por un virus que se transmite principalmente al inhalar aerosoles provenientes de las secreciones —orina, saliva o excrementos— de roedores silvestres infectados.

En la Patagonia, el principal reservorio es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus). La variante predominante en la región, el Orthohantavirus andesense (virus Andes), tiene la particularidad de poder transmitirse también de persona a persona, como quedó demostrado en brotes regustradis eb El Bolsón (en Río Negro) y Epuyén (Chubut).

Los primeros síntomas se asemejan a un cuadro gripal: fiebre superior a 38°C, dolores musculares, cefalea, náuseas y vómitos.

El peligro aparece días después, cuando el virus puede desencadenar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH): los pulmones se llenan de líquido, el corazón comienza a fallar y el paciente entra en insuficiencia respiratoria aguda.

No existe un tratamiento antiviral específico; el soporte en terapia intensiva es el único recurso disponible mientras el organismo combate la infección.

Alta letalidad del hantavirus

El caso de Cerro Centinela se enmarca en una temporada de alta preocupación sanitaria a nivel nacional. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, durante 2025 se confirmaron 86 casos de hantavirus en Argentina, con 28 muertes, lo que representa una tasa de letalidad del 33,6%, muy por encima de los promedios históricos del país.

En lo que va de 2026, hasta la semana epidemiológica 10 ya se habían registrado 30 casos confirmados en distintas provincias: Buenos Aires (13), Salta (11), Chubut (2), Río Negro (2), Entre Ríos (1) y Jujuy (1). Las regiones Centro y Sur se encontraban por encima del umbral de brote.

Hospital Zonal. Esquel. La adolescente estaba internada en la terapia intensiva del hospital de Esquel.

La muerte de la adolescente chubutense se suma a otros fallecimientos recientes: una niña de 10 años en General Belgrano, un hombre de 59 años de Chacabuco que murió en Junín (Buenos Aires), un hombre de 33 años en Mar del Plata y un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles, todos en la provincia de Buenos Aires.

Cómo prevenir

Frente al avance de los casos, las autoridades sanitarias de Chubut renovaron las recomendaciones para reducir el riesgo de exposición al virus: