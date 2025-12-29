Alerta por hantavirus: murió otra mujer que estaba internada hace varios días en Santa Fe

Los médicos advirtieron que ingresó con síntomas de gripe común y su salud empeoró rápidamente.

La mujer había comenzado con síntomas similares a los de una gripe común, lo que dificultó la detección de la enfermedad.

El hantavirus se cobró una nueva víctima fatal en Argentina. Se trata de una mujer de 40 años que estaba internada hace varios días en un hospital de Santa Fe

La mujer identificada como Alejandra Caciarelli , estuvo internada en Granadero Baigorria y el cuadro avanzó desde signos gripales hasta problemas respiratorios graves en pocos días.

Según informaron desde Cadena 3 Rosario , la paciente fue atendida en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde estuvo internada luego de que su estado de salud se agravara en pocos días.

La mujer había comenzado con síntomas similares a los de una gripe común, lo que dificultó la detección de la enfermedad. Finalmente, tras varios estudios sobre patologías infecciosas frecuentes, como el dengue, se confirmó el diagnóstico de hantavirus.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe recordaron que se trata de una enfermedad zoonótica, transmitida por roedores silvestres, y remarcaron la importancia de consultar de inmediato ante la aparición de signos compatibles.

hospital santa fe

Luego del hecho, las autoridades activaron los protocolos, con el inicio de monitoreo de contactos estrechos, se reforzaron las tareas de prevención en la zona y difundieron recomendaciones para la población.

Este es el tercer caso mortal de hantavirus que se registra en Santa Fe en 2025. Los dos fallecidos anteriores -uno de ellos un menor- vivían en el departamento Rosario y en el departamento Capital.

Cuáles son los síntomas del hantavirus

Los síntomas de hantavirus más frecuentes son: fiebre, escalofríos, dolores musculares intensos, cansancio y malestar corporal. También pueden presentarse náuseas y vómitos.

Luego de un breve período en el que la persona siente una leve mejoría, el cuadro puede agravarse de forma repentina. Entre uno y dos días después, aparecen signos respiratorios más severos, como tos seca persistente y dificultad para respirar.

En los casos más graves, la enfermedad puede derivar en insuficiencia respiratoria aguda, baja presión arterial y disminución del nivel de oxígeno en sangre.

Roedor-Hantavirus-página-4-Cipo.jpg

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida al ser humano por roedores -principalmente por el ratón colilargo- a través de su saliva, heces y orina, y que además no tiene vacuna. También puede contagiarse por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, o con sus secreciones; en menor medida, por mordeduras.

El último Boletín Epidemiológico, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, difundió información actualizada que muestra la presencia de casos de hantavirus en distintas regiones del país. Según los datos oficiales, en todo el país se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año respecto a la media 2020-2024.

La mayor proporción de casos para la temporada se encuentra en la región Centro, que incluye Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el 70% de los casos.

Algunas de las recomendaciones a tener en cuenta para evitar el contagio de hantavirus son: