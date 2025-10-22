Hantavirus en Chubut: una mujer grave, 11 personas aisladas y caza de ratones en la zona donde se contagió

La paciente está internada en terapia intensiva en Esquel . Había ido a buscar leña a un bosque. El Instituto Malbrán analizará muestras tomadas de roedores.

Autoridades de la cartera de Salud de la provincia de Chubut confirmaron un caso de hantavirus en la localidad de Corcovado , unos 90 kilómetros al sur de Esquel . Informaron que la paciente es una mujer que se encuentra internada en terapia intensiva, y que activaron los protocolos correspondientes, incluyendo la captura de roedores en el domicilio del presunto contagio y sus alrededores.

Asimismo, para contener un posible brote, se procedió a identificar y aislar de manera preventiva a todos los contactos estrechos de la mujer.

La paciente internada en el Hospital Zonal de Esquel , reside en Corcovado en junto a su esposo, dos hijas, su suegra y su cuñado. Según se informó, había comenzado a manifestar síntomas compatibles con la enfermedad el lunes 13 de octubre, incluyendo un decaimiento general, fiebre alta y síntomas gastrointestinales.

En los días siguientes empezó a manifestar también dificultades para respirar, uno de los signos más graves de la infección por hantavirus. A partir de esta situación, el viernes 17 se decidió su ingreso a la terapia intensiva del Hospital de Esquel, con asistencia respiratoria mecánica. Allí, el laboratorio del hospital confirmó el diagnóstico mediante un hisopado.

El ratón colilargo patagónico es el transmisor del hantavirus.

Ese mismo día se notificó el caso a los equipos de epidemiología comenzaron el relevamiento para determinar el origen del contagio. Así se estableció que la mujer y su entorno permanecían la mayor parte del tiempo dentro de los límites de su domicilio y que no había habido viajes recientes. Tampoco se identificaron otras personas con síntomas de hantavirus entre sus familiares cercanos.

Sin embargo, su esposo contó que unos 10 días antes del inicio de los síntomas, la mujer había estado juntando leña en una zona de bosques cercana a Corcovado, en un ambiente propicio para la presencia de roedores colilargos, el principal transmisor del hantavirus.

Relevamiento y captura de ratones en Chubut

En cumplimiento del protocolo sanitario, personal de Salud Ambiental y de Zooantroponosis de Esquel se trasladó a Corcovado este lunes para iniciar el relevamiento ambiental de la vivienda, la captura de roedores y su posterior procesamiento, tanto en el perímetro del domicilio afectado como en el lugar de donde se extrajo la leña.

Corcovado1.jpg Chubut: el caso de hantavirus se produjo en la localidad de Corcovado.

Las muestras recolectadas serán enviadas al Instituto Malbrán, en la Ciudad de Buenos Aires, para su análisis y confirmación de la circulación del virus en la población de roedores de la zona.

Contactos aislados en Corcovado y Esquel

A la vez, el equipo del Ministerio de Salud de Chubut identificó y dispuso el aislamiento preventivo de todos aquellos que hubieran mantenido contacto estrecho con la paciente, tanto familiares como personal sanitario.

En total, fueron aisladas 11 personas -seis familiares directos y cinco trabajadores del Hospital Rural de Corcovado-, consideradas “de alto riesgo”, que desde el domingo último quedaron repartidas en diferentes viviendas de la localidad.

Otros dos contactos estrechos “de bajo riesgo”, residentes en Esquel, quedaron bajo estricto seguimiento clínico.

Durante esta semana, en paralelo con los análisis en el Malbrán, aralelamente, durante esta semana, personal del laboratorio del Hospital Zonal de Esquel comenzará el análisis el primer muestreo de seguimiento virológico en todos los contactos estrechos aislados, para monitorear su estado de salud y detectar rápidamente cualquier eventual contagio.