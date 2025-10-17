Ocho departamentos, testaferros y un Mini Cooper: suspendieron a un juez de Chubut y podrían destituirlo

El camarista de Esquel Claudio Petris será sometido a un jury de enjuiciamiento. Entre las denuncias hay una que involucra al ex futbolista Aldo Duscher.

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut resolvió de manera unánime suspender a Claudio Petris, juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, para que sea sometido a un jury de enjuiciamiento que podría derivar en su destitución.

En la acusación contra el juez aparecen indicios firmes de enriquecimiento patrimonial no justificado, incluyendo la adquisición de ocho departamentos y un automóvil Mini Cooper, millonarias donaciones a su hija y la utilización de testaferros.

También se lo acusa de abuso de poder y conflicto de intereses, fundamentalmente en un caso que involucró al ex futbolista de la Selección argentina Aldo Pedro Duscher, amigo personal del juez que resultó favorecido en un fallo suyo en una causa por alimentos contra su expareja, Vanina Fiori.

Fiori, manifestó haber visto a Petris conduciendo vehículos de alta gama propiedad del exfutbolista, lo que demostraría una "frecuencia en el trato" y una "gran familiaridad".

Aldo Duscher Aldo Duscher, ex fubolista y hoy DT, a quien se vincula con el juez de Chubut que será sometido a un jury.

Se menciona además que, en otro caso, habría dictado un amparo a favor de su médico personal. En ambos casos debería haberse excusado, de acuerdo con lo que exige la ley.

La investigación además habla de “inconducta personal grave”. En ese aspecto, la denuncia incorpora la declaración pública de un ciudadano por presunto acoso y abuso sexual.

Chubut: Petris negó todo

La denuncia fue presentada por el Fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, a raíz de una investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal luego de la aparición de un informe periodístico en un medio local.

Tras ser notificado del sumario en su contra, Petris presentó un descargo en el que negó categóricamente todas las imputaciones y, a la vez, solicitó la suspensión del trámite hasta después del plebiscito provincial del 26 de octubre en el que se le pedirá a la ciudadanía que vote si quiere que se les quite la protección de los fueros a funcionarios de los tres poderes del estado.

El juez de Esquel aseguró que todo es una "persecución por razones políticas que interesan al Gobernador (Ignacio Torres) personalmente" y que el proceso es consecuencia directa de su actuación como presidente de la Asociación de Magistrados, que realizó en la Corte una presentación -finalmente rechazada- en oposición al plebiscito impulsado por Torres.

Claudio Petris, Cámara de Apelaciones de Esquel Claudio Petris (de negro), es juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Chubut.

También planteó la nulidad del proceso por vaguedad y ambigüedad, y describió la denuncia como “una excursión de pesca”.

Petris afirmó que su patrimonio está justificado por 42 años de trabajo, negó haber utilizado a un testaferro y sobre el Mini Cooper dijo que Santiago Orieta -la persona que figuró como titular entre 2017 y 2022- tenía medios económicos suficientes, contradiciendo lo planteado por Mabel del Mármol, la consejera instructora del caso, quien señaló que Orieta obtuvo un beneficio para litigar sin gastos por su “manifiesta carencia de bienes” durante el período 2021/22.

Acerca de la relación con Duscher, Petris negó tener una amistad cercana, dijo que era meramente social y no justificaba su excusa. Sobre las acusaciones de índole sexual, directamente dijo que son "total y absolutamente falsas".

Suspendido y con el 50% del sueldo

Más allá de estas acusaciones, la consejera Del Mármol, elaboró un dictamen que fue clave para la decisión del pleno.

Señaló como causal de mal desempeño la incompatibilidad del cargo de magistrado con el ejercicio del comercio y como prueba "de carácter público, oficial e irrefutable" puso una constancia de inscripción ante la AFIP a nombre de Petris bajo el rubro comercial de "Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares", con fecha de inicio en agosto de 2025.

Además, el dictamen afirma que quedó acreditado mediante declaración jurada de que Petris donó a su hija más de 18 millones de pesos en efectivo para la adquisición de un vehículo de lujo, lo que genera serias dudas sobre el origen de esa suma líquida, considerando los ingresos públicos de un magistrado.

La suspensión del juez se estableció en un plazo de seis meses, durante los cuales Petris estará apartado de sus funciones por ese plazo y cobrará el 50 por ciento de su dieta como magistrado.

En la sesión del Consejo de la Magistratura celebrada este jueves en Puerto Madryn se conformó la Comisión de Acusación integrada por tres consejeros: el doctor Rafael Lucchelli, Paula Cardozo y Giovana Taurelli Chiribao.