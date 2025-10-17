Búsqueda de los jubilados de Comodoro Rivadavia: su camioneta aparece en imágenes de una cámara

Son de una estación de servicio, del día que salieron. Hace casi dos semanas que no se sabe nada de la pareja. Rastrillajes en la Ruta 1 de Chubut .

La camioneta de Pedro Kreder y Juana Morales, los dos jubilados que son buscados en Comodoro Rivadavia.

Mientras continúa la intensa búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), dos jubilados de Comodoro Rivadavia cuyo paradero se desconoce desde el 4 de octubre pasado, la hija de la mujer difundió una imagen de la camioneta en la que salieron que, según dijo, fue captada por la cámara de seguridad de una estación de servicio en la ciudad petrolera de Chubut .

Kreder y Morales fueron vistos por última vez el sábado 4 de octubre cuando salieron de Comodoro Rivadavia rumbo a la localidad de Camarones .

El fin de semana pasado comenzaron los intensos operativos de búsqueda puesto que las familias de los jubilados no tenían noticias de ellos. “Es realmente preocupante porque no dan señales. Los teléfonos están apagados o fuera de servicio, y eso es lo que más preocupa a las familias", aseguró el subcomisario Patricio Rojas, de la División Búsqueda de Personas de la Policía de Chubut .

Los análisis de cámaras de seguridad ubicadas en el acceso a Camarones no aportaron ninguna imágen de la pareja y su camioneta hasta ahora.

La imagen: iban saliendo de Comodoro Rivadavia

La hija de Juana Inés, a través de sus redes sociales, fue quien informó ayer, por otro lado, que una cámara en el barrio comodorense Caleta Córdova pudo captó el paso de la camioneta Toyota Hilux, patente NSP455, en el que se trasladaban. Se estima que en ese momento habrían salido hacia Camarones.

Pareja de jubilados desaparecida en Comodoro Rivadavia Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Comodoro Rivadavia que están desaparecidos.

“Ayúdenme a viralizar la foto de la camioneta de Alberto en la que se fue junto a mi mamá… Fue captada por cámaras el sábado a la mañana saliendo de Caleta Córdova–Comodoro Rivadavia. Tienen que estar cerca... ruta 1 o caminos aledaños”, escribió Aldana Botha junto a la captura de la imagen del vehículo.

La Ruta 1 es una ruta provincial que recorre casi de extremo a extremo la costa de Chubut, con algunos tramos de asfalto y la mayor parte de ripio. Recorre sectores de arena, pantanos y rocas.

Este jueves integrantes del grupo 4x4 -una organización que realiza salidas en camioneta- salieron junto a familiares a recorrer el camino hacia Camarones, sin resultados positivos.

La búsqueda no cesa

Aldana informó que este viernes, cerca de las 12 del mediodía, se retomará la búsqueda con vehículos por la zona y solicitó a quienes pudieran colaborar con drones y vehículos que se comunicaran con ella.

“La idea es juntarnos ahora en la salida de Caleta Córdova, somos cuatro camionetas preparadas para meterse en los zanjones y zonas difíciles”, detalló Rodrigo Sánchez, del Grupo 4x4, al medio local Adnsur.

“Vamos a recorrer toda la Ruta 1, bajando en los lugares donde podamos, porque es una zona muy complicada: arriba parece arena seca, pero cuando metés una rueda se entierra la mitad de la camioneta”, agregó.

Sánchez enfatizó, en ese sentido, que se trata de “un terreno traicionero y sin señal de celular”.

“Somos un grupo que suele salir los fines de semana a pescar o a recorrer. Tenemos algunos refugios armados en la costa y conocemos bastante todo ese tramo de Rocas Coloradas, camino a Camarones. Desde Caleta a donde se corta la Ruta 1 hay unos 60 kilómetros. Sabemos bien por dónde se puede entrar y dónde no”, completó.