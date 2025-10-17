Guerra de mafias en Comodoro Rivadavia: se filtró el video de la brutal paliza a un testigo

Luego de los tiros a una sede judicial y aun en medio de un fuerte operativo policial, hubo otro violento capítulo en el conflicto entre los Nieves y los Vera.

Pese a la importante presencia de policía en los alrededores de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, un grupo atacó violentamente a un hombre de unos 30 años, que tras ser rescatado prefirió no hacer la denuncia.

Un nuevo episodio de violencia extrema sacudió el barrio Roca de Comodoro Rivadavia el miércoles al mediodía, cuando un hombre de aproximadamente 30 años, citado a declarar como testigo de uno de los grupos enfrentados, fue víctima de una brutal agresión física en plena vía pública, cerca de la misma oficina judicial que el día anterior habia sido baleada .

El ataque ocurrió sobre la avenida Polonia y quedó registrado en un video que evidencia la ferocidad del hecho. La víctima había sido citada para declarar como testigo de la familia Nieves en una audiencia preliminar vinculada al tiroteo del día anterior , detalle que da muestra de la violencia que rodea la guerra mafiosa entre estos dos grupos enfrentados hace años en la ciudad petrolera de Chubut.

La agresión se produjo en un contexto de máxima tensión, a pocas horas de que se realizara la audiencia para definir la situación procesal de 9 personas detenidas por el ataque a balazos.

Las imágenes, que aparentemente fueron filmadas por uno de los propios agresores con su teléfono celular y a las que tuvo acceso ADNSUR, muestran una escena estremecedora. Un hombre de aproximadamente 30 años aparece tirado en la vereda, intentando protegerse la cabeza mientras al menos tres personas lo atacan con patadas y trompadas de manera despiadada.

En el video se escuchan los gemidos de dolor de la víctima y una voz -aparentemente del que graba- que en un momento exclama: "Llorá, dale llorá".

Tomás Vázquez, jefe de la Comisaría Tercera, explicó al mismo medio comodorense que desde temprano ese día se había desplegado un operativo policial en los alrededores de la Oficina Judicial. La medida preventiva respondía a la expectativa generada por la audiencia de control de detención de los nueve implicados en la balacera previa.

"Un grupo de jóvenes, familiares directos de los detenidos, se encontraba en el lugar y fue advertido de que la audiencia sería por la tarde, por lo que debían dispersarse", explicó Vázquez.

Sin embargo, al retirarse se cruzaron con el joven vinculado a la banda rival, lo que desencadenó la paliza. La importante presencia de efectivos no los frenó.

Lo salvó la policía de Comodoro Rivadavia

Al advertir la situación, la policía intervino de inmediato y logró detener la golpiza, cuyo desenlace parecía incierto. Los efectivos solicitaron de inmediato asistencia médica y una ambulancia del hospital regional atendió al herido en el lugar. Posteriormente fue trasladado para su evaluación.

Según se informó más tarde, no se constataron lesiones graves. "Este joven manifestó que no quiere iniciar acciones legales porque ya mantiene conflictos previos con estas personas", añadió el jefe policial.

La golpiza del miércoles, al igual que el tiroteo a la sede judicial del día anterior, está vinculada a la investigación del homicidio de Matías Nieves en enero. Una audiencia por esa causa fue precisamente lo que motivó la balacera frente a la Oficina Judicial, entre familiares del acusado y de la víctima.

Ese ataque a tiros, según declaró públicamente horas después una fiscal, respondió a la intención directa de asesinar a varios miembros de una de las familias en conflicto.

El incendio de la camioneta de los disparos

En la noche del martes, además, una camioneta utilitaria blanca marca Toyota que había sido secuestrada como evidencia judicial, y desde donde habrían salido los disparos a la sede judicial, fue incendiada intencionalmente.

El vehículo estaba estacionado frente a la Comisaría 1.ª, en una zona que incluye una estación de servicio y un reconocido supermercado, a metros de la salida del comercio en pleno casco céntrico.

Al día siguiente, para prevenir nuevos incidentes antes de la audiencia de control de detención de los 9 presuntos involucrados en el tiroteo, se reforzó la seguridad con apoyo de la Unidad Regional y la Sección de Operaciones.

Según Vázquez, se montaron dispositivos adicionales para proteger a los funcionarios judiciales, con patrullajes constantes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada y otros efectivos.

Aun con ese despliegue de máxima seguridad, se produjo la golpiza al testigo que quedó registrada en video, en un nuevo capítulo de una guerra delictiva que parece desenvolverse sin límites. El propio ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, sintetizó luego del ataque en la Oficina Judicial el contexto en que se dan estos hechos de violencia: "Los Nieves y los Vera están jugados, no tienen nada que perder", aseguró.