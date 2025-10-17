"Tengo un fierro": quiso asaltar a dos amigas en Chubut y una lo tomó del cuello, lo tiró al piso y lo retuvo

El ladrón se vio sorprendido luego de amenazarlas para que le dieran sus celulares. Lo inmovilizaron hasta que llegó la policía. Estaba armado, pero con un cuchillo.

El joven de 18 años fue detenido por la policía de Chubut en la plaza en la que interceptó a dos mujeres que pasaban caminando.

Un intento de robo terminó con un desenlace inesperado en Chubut durante la madrugada de este viernes, cuando una mujer logró reducir al joven ladrón que la amenazaba junto a su amiga en una calle de Trelew .

El episodio se registró cerca de la una de la madrugada de este viernes en la plazoleta Luis Gazzin , en la intersección de las calles Lewis Jones y Fontana . Allí, dos mujeres que caminaban por el lugar fueron interceptadas por un joven que se desplazaba en bicicleta .

El agresor, identificado como C.J.L., de 18 años , se bajó del rodado, se apoyó en un asiento cercano y se ubicó frente a las víctimas. En ese momento adoptó una postura intimidante, se llevó la mano a la cintura y lanzó la amenaza: "Dame el teléfono, que tengo un fierro".

Pero la situación no salió como el delincuente esperaba. Una de las mujeres reaccionó de inmediato: lo agarró del cuello, lo derribó y lo mantuvo inmovilizado contra el suelo. Su amiga, mientras tanto, pidió ayuda a la Policía del Chubut a través del Centro de Operaciones Policiales.

Los efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional Trelew llegaron rápidamente al lugar. Las dos mujeres intimidadas les relataron cómo sucedieron los hechos y cómo lograron neutralizar al atacante antes de que pudiera concretar el asalto.

Comisaría Primera de Trelew Agentes de la comisaría Primera de Trelew se acercaron rápidamente al lugar, luego de que una de las víctimas llamó al 911 mientras la otra retenía al ladrón.

Durante el registro preventivo realizado al detenido, el personal policial halló un arma escondida en su espalda. Si bien confirmaba el relato de las víctimas y su amenaza, había un detalle no menor: se trataba de un cuchillo, y no de un arma de fuego.

Tanto el cuchillo como la bicicleta que utilizaba el joven ladrón fueron secuestradas por personal de Criminalística como pruebas del hecho.

El detenido quedó a disposición de la justicia, que avanzará con las actuaciones correspondientes en una causa en la que se lo acusa de robo agravado por el uso de arma.

Chubut: otro ladrón atrapado por una adolescente

El caso rememora otro que se dio en abril de este 2025, en esa oportunidad en el interior de una vivienda de la vecina Puerto Madryn, y que incluyó una persecusión por parte de una de las mujeres que fueron víctima para detener a uno de los ladrones.

El robo sucedió en medio de la noche, durante la madrugada del 14 de abril, y terminó con dos ladrones tras las rejas gracias a la inesperada reacción, primero, de una chica de apenas 18 años. Y luego de su madre.

Los intrusos habían irrumpido minutos antes de las 5 de la mañana en su casa de la calle Buenos Aires al 800, mientras ambas estaban durmiendo junto a la bisabuela de la familia, de 82 años, .

La situación se desencadenó cuando la mujer de avanzada edad escuchó los ladridos de su perro y decidió levantarse para ver qué sucedía. Al salir de su habitación, se encontró con un hombre que salía de otro dormitorio y que, al verla, se abalanzó sobre ella.

Ladrón atrapado por una adolescente en Chubut. Cuando la policía de Chubut llegó a la casa, encontró al intruso reducido y con algunas lesiones en el rostro. Diario Jornada

La bisnieta de la anciana, una joven de 18 años, reaccionó rápidamente y enfrentó al ladrón. Según informó Diario Jornada, forcejeó con el sujeto de igual a igual, para defender a su bisabuela, hasta que logró reducirlo.

En simultáneo, notaron que un segundo intruso que se había metido en la casa. al ver que a su cómplice la situación se le estaba complicando, intentó huir del lugar. Sin embargo, la madre de la joven lo persiguió y logró detenerlo cuando llegaba a la calle Estivariz 1751.

Los vecinos, alertados por los gritos y el movimiento inusual en la calle, llamaron inmediatamente a la Policía. Al llegar al domicilio, los agentes encontraron al primer delincuente ya reducido dentro de la vivienda, con lesiones en el rostro producto del forcejeo con la adolescente.

La joven heroína relató a las autoridades que ambos hombres habían saltado un portón metálico para ingresar a la propiedad, provocando daños en las puntas de la parte superior de las rejas, aparentemente para evitar que les dificulten el paso.

Siempre según el testimonio a la policía, los intrusos luego accedieron por la puerta principal de la casa, que estaba sin llave.

También se informó que durante el enfrentamiento, la adolescente sufrió lesiones leves en el rostro y en el tobillo derecho.

Ambos delincuentes fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde quedaron demorados por intento de robo.