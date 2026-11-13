El brote se produjo en un crucero desde Ushuaia a Cabo Verde. Hubo 13 contagios y murieron un ornitólogo de los Países Bajos, su esposa y una mujer alemana.

Qué es el "caso 13": confirman que el hantavirus que generó una alerta sanitaria mundial salió de la Argentina.

Dos estudios internacionales publicados en la prestigiosa revista científica Science confirmaron que el brote de hantavirus en un crucero, en el que murieron tres personas, se originó en la Patagonia argentina.

Los contagios masivos se dieron entre abril y junio de 2026 en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia, en Tierra del Fuego, con destino a las islas de Cabo Verde, en África, y generaron una alerta sanitaria mundial.

A causa de la enfermedad fallecieron el ornitólogo Leo Schilperoord, de 70 años, y su esposa Mirjan Huisman de 69, ambos provenientes de los Países Bajos, y también una pasajera alemana cuyo nombre no fue difundido.

Una investigacion científica internacional

A partir de muestras tomadas a diez de las 13 personas que se enfermaron, las investigaciones llevadas a cabo por equipos de 21 instituciones de distintos países, el contagio inicial ocurrió en las áreas silvestres de la Patagonia.

Luego, una cadena de transmisión durante el viaje en altamar que generó el “desplazamiento internacional” del virus Andes por su capacidad de transmisión interhumana.

El crucero del hantavirus salió de Ushuaia y tenía destino en Cabo Verde.

El trabajo internacional comenzó en mayo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la alerta por el brote.

Por la Argentina participó el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán).

También se realizaron pruebas en laboratorios de Senegal, Sudáfrica, Canadá, Francia, Países Bajos, España y Suiza.

El autor principal de los estudios fue el microbiólogo argentino Gustavo Palacios, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor en la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, Nueva York.

El "caso 13" que cerró el círculo

De los 13 casos que desarrollaron síndrome pulmonar por hantavirus (SPH) -incluyendo los tres fallecidos-, 12 se pudieron confirmar por laboratorios, uno se consideró probable, y se pudo aislar el virus en muestras tomadas a diez casos.

El último de todos, el “caso 13”, fue el que terminó de confirmar que la transmisión ocurrió en altamar y descartó que hubiera podido existir algún caso inadvertido.

Este caso comenzó dos meses después de que el crucero zarpó de Tierra del Fuego.

Leo Schilperoord, el ornitólogo neerlandés que murió por hantavirus en el crucero.

“El individuo manifestó síntomas el 31 de mayo, 60 días después de la partida de Ushuaia, y mantuvo un contacto estrecho y prolongado, debidamente documentado, con el caso 10. Este intervalo temporal supera el período de incubación de seis semanas (...), lo que hace improbable que la infección se contrajera antes de subir al barco”, indicaron los autores.

Origen probable en Neuquén

El ornitólogo neerlandés Leo Schilperoord -uno de los que luego murieron- fue el primero que manifestó síntomas en el MV Hondius.

Él y su esposa habían estado recorriendo la Argentina en motorhome, con salidas y entradas a Chile y Uruguay.

Al reconstruir los contagios, se lo consideró la fuente más probable de la transmisión a otras seis personas, incluida su mujer, que fue el segundo caso.

Aunque no pudo determinarse con precisión en qué lugar de la Argentina se contagiaron, desde el Icahn de Nueva York indicaron que “algunos de los virus más cercanos genéticamente habían sido detectados en 2018, cerca de Villa Meliquina, en Neuquén”.

El 16 de febrero, la pareja regresó desde Chile, adonde había cruzado en su motorhome, por el Paso Internacional Pehuenche, en Mendoza.

“Cabe suponer que la exposición se produjo después de este último ingreso a la Argentina”, infirieron los investigadores, teniendo en cuenta el intervalo hasta la aparición de los primeros síntomas, que surgieron un mes y medio más tarde.

La variante de hantavirus

Los casos tres y cuatro tuvieron contacto prolongado con Schilperoord y también visitas a lugares con presencia del ratón colilargo que transmite el virus.

No obstante, en base a las fechas de inicio de los síntomas y los patrones de contacto, la hipótesis más firme fue que contrajeron la infección durante el viaje por proximidad con el primero de los casos fatales.

Los investigadores también descartaron la posibilidad, barajada en un principio, de que pudiera tratarse de una variante de virus Andes desconocida hasta el momento.

“El brote representa el desplazamiento internacional de un virus que ya se sabía capaz de transmitirse entre seres humanos bajo determinadas condiciones”, indicaron.

Más allá de la confirmación del origen en la Patagonia argentina, todavía no se pudo determinar cómo y dónde se produjo puntualmente la infección original.

“La relación genética ayudó a reconstruir la historia del virus, pero no permitió determinar dónde ocurrieron las primeras infecciones”, señalaron los autores, y precisaron “la necesidad de ampliar la vigilancia viral en la región donde el virus Andes es endémico”.