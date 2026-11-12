Fue el único sobreviviente de un vuelo de 2020 que tenía una misión urgente y se estrelló al aterrizar en Esquel. De qué lo acusan y qué busca probar el fiscal.

Juzgan al piloto de un avión sanitario que se estrelló en plena pandemia: hubo tres muertos.

Comenzó en Comodoro Rivadavia el juicio oral y público contra el piloto Mariano Nahuel La Torre, único sobreviviente del accidente del avión sanitario que se estrelló en Esquel el 5 de mayo de 2020 y dejó tres muertos.

El debate se inició el martes 10 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 13 . El tribunal deberá establecer si el piloto tuvo responsabilidad penal durante la maniobra de aterrizaje que terminó en tragedia.

La aeronave se estrelló cerca de las 23:00 durante la maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Brigadier General Antonio Parodi de Esquel , con niebla y visibilidad muy reducida.

Los cuatro ocupantes sobrevivieron al golpe inicial. Después se desató un incendio en el avión y Gamboa, Bassi y Walmsley murieron a causa de las lesiones sufridas. La Torre fue el único que logró salvarse.

El episodio golpeó a la comunidad de Esquel y tuvo repercusión más allá de Chubut, no solo por la magnitud del siniestro sino porque se trataba de un vuelo sanitario, en un momento especialmente delicado para el sistema de salud por la emergencia del coronavirus.

La tripulación sobrevivió al impacto durante el aterrizaje, pero luego la aeronave se incendió y el médico, el enfermero y el copiloto murieron por las lesiones.

Hoy, la causa se tramita ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, a cargo del juez Enrique Nicolás Baronetto. Participan el Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores del acusado, que llega al debate a más de seis años del hecho y después de que se desestimara una probation.

La acusación contra el piloto

La acusación sostiene que hubo una maniobra de aproximación presuntamente negligente o imprudente por parte del piloto.

Esa hipótesis tendrá que contrastarse con las pruebas técnicas y los testimonios del juicio.

Por ahora, la responsabilidad penal de La Torre no está determinada.:El tribunal resolverá su situación procesal cuando concluya el debate.

El rechazo a una probation

Antes de llegar a esta instancia, la defensa había pedido la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.

Ofrecía una reparación económica de 15 millones de pesos y tareas comunitarias durante dos años.

La tripulación del vuelo sanitario que terminó en tragedia: de izquierda a derecha, el copiloto Martín Batista, el piloto Mariano La Torre, el enfermero Patricio Walmsley y el médico Federico Bassi.

Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia rechazó el planteo y la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el caso debía ir a juicio oral.

La Fiscalía había planteado que, por las características del accidente y la gravedad de sus consecuencias, correspondía un debate para analizar a fondo lo ocurrido y las eventuales responsabilidades.

Qué busca probar la fiscalía

Al inicio de las audiencias, La Torre fue notificado de sus derechos y comunicó que no declararía en esta instancia.

Fueron convocados testigos del siniestro, bomberos, personal del aeropuerto de Esquel, integrantes de la Junta de Seguridad en el Transporte y funcionarios vinculados con el control aéreo y la seguridad aeroportuaria.

Con esos testimonios se busca reconstruir las condiciones meteorológicas y operativas del aeropuerto en el momento del accidente, los procedimientos de aproximación y aterrizaje que siguió la aeronave y las comunicaciones mantenidas durante el vuelo.

También se analizarán las tareas de asistencia y emergencia desplegadas apenas ocurrió el impacto.

La misión del vuelo sanitario en plena pandemia

El vuelo tenía un objetivo concreto: buscar en Esquel a una niña de tres años y trasladarla de urgencia a Buenos Aires, donde podría recibir atención en un centro de mayor complejidad.

La menor tenía una patología cardíaca y, según algunos informes, también hidrocefalia. Cuando ocurrió el accidente, todavía no había subido a la aeronave..

El Learjet 35A, matrícula LV-BXU, de la empresa MD Fly S.A., había despegado ese 5 de mayo de 2020 desde el aeropuerto de San Fernando, en el Gran Buenos Aires, rumbo a la ciudad cordillerana.

El traslado sanitario fue contratado por el Sindicato de Televisión para asistir a la hija de un afiliado.

A bordo viajaban el piloto La Torre, el copiloto Ángel Martín Gamboa, el médico Federico Bassi y el enfermero Patricio Walmsley. Los dos últimos integraban el equipo sanitario de la misión.

Tras el siniestro, la niña fue finalmente trasladada a Buenos Aires en otro vuelo sanitario.