Qué es la "marea roja", por qué no se detecta al comer mariscos y qué hacer ante una intoxicación

La veda en la extracción de moluscos en 600 kilómetros de costa y la difusión de un caso de intoxicación por consumir moluscos generan preocupación en Chubut.

Qué es la "marea roja", por qué no es detectable al comer mariscos y qué hacer ante una intoxicación.

La marea roja no es una marea ni necesariamente es roja. Se trata de una floración de microalgas que puede liberar toxinas capaces de contaminar moluscos y provocar intoxicaciones graves en las personas que los consumen.

Eso es lo que está pasando en las costas de Chubut , donde la detección de Toxina Paralizante de Moluscos (TPM) por encima de los límites permitidos llevó a una veda provincial de extracción de bivalvos y caracoles.

Más allá de esa medida de prevención, la preocupación creció este jueves 12 de noviembre de 2026 al conocerse el caso de una mujer internada en el Hospital Zonal Andrés Ísola de Puerto Madryn con síntomas compatibles con intoxicación por marea roja, tras consumir mariscos presuntamente provenientes de Puerto Pirámides.

Según trascendió, evolucionaba favorablemente y esperaba el alta.

La Circular N.° 06/26-SsP-SP de la Secretaría de Pesca chubutense prohíbe la extracción de todas las especies de moluscos bivalvos y gasterópodos en todo el litoral provincial.

La medida alcanza, según los reportes, unos 600 kilómetros de costa y se mantiene hasta que nuevos análisis confirmen que los moluscos son seguros.

Por que se conoce como “marea roja”

El nombre popular de este fenómeno alude a manchas de color rojizo, pardo o verdoso que pueden verse en el mar cuando se acumulan microalgas.

Sin embargo, el fenómeno también puede ocurrir sin cambio visible del color del agua. El término técnico más preciso es floración de algas nocivas (FAN).

Mejillones, almejas y otros moluscos se alimentan de algas que pueden producir toxinas.

Se produce cuando factores ambientales como temperatura, luz, pH, nutrientes y salinidad del mar favorecen la multiplicación masiva de ciertas microalgas.

Algunas de esas especies producen biotoxinas que pueden afectar la salud humana.

En Argentina, el fenómeno es más frecuente en las costas patagónicas, especialmente Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, entre la primavera y verano, cuando las condiciones ambientales favorecen el crecimiento de las microalgas.

Ricos como siempre, pero tóxicos

Moluscos como almejas, mejillones, cholgas, berberechos, ostras y caracoles de mar se alimentan filtrando o ingiriendo microalgas.

Si esas algas producen toxinas, los moluscos las acumulan en sus tejidos, aunque la toxina no les cause daño ni modifique su aspecto, olor o sabor.

Justamente, ese es un punto que hace particularmente peligroso este problema.

Al gusto, la vista y el tacto, en el plato de mariscos nada da señales de riesgo. Pero las toxinas están allí.

Por eso, cuando la proliferación de estas microalgas se detecta, inmediatamente se prohíbe la extracción de moluscos de las aguas hasta nuevo aviso.

Qué pasa cuando se ingieren mariscos con toxinas

Al consumir un molusco contaminado, una persona puede intoxicarse. La gravedad depende del tipo de toxina y de la dosis ingerida.

Pero la ANMAT, igualmente, advierte que la ingesta de un solo molusco tóxico puede tener consecuencias graves si el nivel de la concentración de la toxina es muy alto.

En la mesa, los mariscos contaminados no dan ninguna señal de toxicidad.

La intoxicación puede llegar a ser letal cuando estos tóxicos paralizan los músculos respiratorios.

En la intoxicación paralítica por moluscos (IPM o PSP), la saxitoxina y toxinas asociadas afectan los nervios y los músculos.

Cuándo aparecen los síntomas

La evolución puede ser muy rápida. Los primeros síntomas suelen aparecer entre 30 minutos y 2 horas después de comer el marisco contaminado.

En cuadros severos, la parálisis muscular y la falla respiratoria pueden presentarse entre 2 y 12 horas después del consumo.

Sin embargo, si la persona recibe atención urgente y soporte respiratorio a tiempo, la mayoría de los afectados se recupera sin secuelas.

La clave para evitar consecuencias graves

Como no existe un medicamento que neutralice la toxina ni hay un antídoto específico, la clave es el reconocimiento temprano de los síntomas y el traslado inmediato a una guardia o centro de salud, informando que la persona consumió moluscos.

Los síntomas que se pueden presentar indican el nivel de riesgo para la vida que puede tener la intoxicación por amera roja.

Riesgo alto: dificultad para hablar, debilidad creciente, incapacidad para caminar, parálisis de brazos y piernas, dificultad para tragar o respirar.

dificultad para hablar, debilidad creciente, incapacidad para caminar, parálisis de brazos y piernas, dificultad para tragar o respirar. Riesgo extremo: pérdida de la capacidad de respirar por debilidad de los músculos del pecho y el diafragma.

pérdida de la capacidad de respirar por debilidad de los músculos del pecho y el diafragma. Otros factores de gravedad: hipotensión, alteraciones del ritmo cardíaco, coma y colapso cardiovascular, aunque son menos frecuentes.

Qué hacer y qué no hacer

Si alguien comió moluscos y presenta hormigueo en labios, lengua o cara, mareos, vómitos, debilidad, dificultad para hablar o respirar, debe ir de inmediato a una guardia; no debe esperar a ver si los síntomas pasan.

La persona puede estar paralizada como consecuencia de la intoxicación, pero permanecer consciente. En este caso, la asistencia no debe demorarse aunque el paciente esté despierto y pueda hablar.

Mientras se traslada a la persona a un centro de atención, conviene:

No darle alcohol, limón, vinagre ni “remedios caseros”: el alcohol y los ácidos pueden favorecer la absorción de la toxina.

No inducir vómitos por cuenta propia, especialmente si hay somnolencia, debilidad o dificultad para tragar, por el riesgo de aspiración.

Conservar el alimento sobrante o informar su origen, para que las autoridades sanitarias puedan investigar el caso.

Si la persona deja de respirar o no responde, activar de inmediato la emergencia médica y, si se está capacitado en RCP, iniciar reanimación cardiopulmonar.

Tratamiento, recuperación y secuelas

No existe antídoto específico para la intoxicación por marea roja. El tratamiento es de sostén hasta que el organismo logrue eliminar las toxinas.

En la gran mayoría de los casos, si el paciente recibe soporte respiratorio adecuado dentro de las primeras 12 horas, la recuperación suele ser completa y sin efectos posteriores.

El hospital de Puerto Madryn donde internaron a una mujer con síntomas de intoxicación por marea roja.

Los síntomas suelen comenzar a ceder gradualmente después de las 12 horas y, en la mayoría de los casos, desaparecen en 3 a 4 días.

En intoxicaciones graves, la debilidad y la parálisis pueden persistir hasta 72 horas o una semana, aunque la evidencia disponible no describe secuelas neurológicas permanentes habituales en quienes se recuperan gracias a una intervención médica oportuna.

Aun así, no es una intoxicación “leve” por definición. El desenlace depende de la dosis, la rapidez de la consulta y el acceso a ventilación mecánica.

Las series históricas citan letalidades de alrededor de 8,5% a 9,5%. Sin soporte respiratorio, la proporción puede ser mucho mayor en casos severos.