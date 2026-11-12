Tras comprobarse que un demorado en la seccional Séptima de Río Gallegos fue estrangulado, allegados de uno de los imputados difundieron un comunicado.

Muerte en una comisaría: qué dijo la familia de uno de los tres policías detenidos.

La familia de Carlos Alberto Coronel, uno de los tres policías detenidos por la muerte de Gilmar Claros Ferrel en la comisaría Séptima de Río Gallegos , difundió un comunicado en redes sociales en el que sostiene que no todos los implicados en la investigación tuvieron la misma participación en el hecho.

En el escrito que hicieron público informan que el efectivo pertenece al Comando Radioeléctrico de la capital de Santa Cruz y no a la seccional donde ocurrieron los hechos, y que se sumó al operativo a partir de un pedido de apoyo.

Claros Ferrel tenía 35 año s y falleció a mediados de octubre de 2026 luego de haber sido aprehendido en la casa de su novia y ser trasladado a la sede policial.

Desde que se conoció su muerte, su exmujer y su hermano vienen reclamando justicia y denunciando públicamente que la causa de muerte tuvo que ver con el trato que recibió por parte de los agentes.

Donfirmados los resultados de la autopsia, el lunes 9 de noviembre de 2026 los tres policías sospechados fueron detenidos e imputados por homicidio agravado.

El comunicado de la familia del policía de Santa Cruz

En el texto, los familiares de Coronel pidieron que la participación de cada agente investigado se analice de manera individual. Advirtieron que las distintas intervenciones en el hecho no deberían presentarse como si hubieran sido idénticas.

Expresaron respeto por la persona fallecida y acompañaron a sus familiares por la “pérdida irreparable”.

Gilmar Claros Ferrer, inmigrante boliviano, tenía 35 años. La Opinión Austral.

También reconocieron la gravedad de lo ocurrido y señalaron que deben esclarecerse de forma integral las circunstancias de un procedimiento policial que, para el entorno del inmigrante boliviano fallecido, fue sospechoso desde el primer día.

"Nuestra intención no es interferir"

Sobre el rol de Coronel, indicaron: “Su incorporación al operativo se produjo a partir de un requerimiento de apoyo solicitado por el personal policial que ya se encontraba interviniendo en el lugar”.

La familia destacó además la trayectoria del efectivo acusado. Mencionó que, tras varios años de servicio, está cerca de terminar su carrera, con formación, capacitación y experiencia en tareas de reducción, seguridad e intervención urbana.

Pidieron que esos antecedentes no se utilicen para condicionar la causa ni para anticipar conclusiones.

“Nuestra intención no es adelantar declaraciones, ofrecer una reconstrucción paralela de los hechos ni interferir en la investigación”, aclararon.

Conclusiones anticipadas

Otro eje del comunicado fue el tratamiento mediático del caso.

Los familiares advirtieron que repetir versiones sin el contexto necesario y hacer generalizaciones puede instalar conclusiones anticipadas en la sociedad, incluso cuando la investigación judicial sigue en marcha.

También manifestaron su preocupación por la repercusión pública, política y mediática, y por la posibilidad de que influya en el proceso.

“La Justicia no puede convertirse en una respuesta a la presión de los titulares, al clima social ni a las necesidades políticas del momento”, escribieron.

Independencia, objetividad y presunción de inocencia

En esa línea, reclamaron decisiones con independencia y objetividad, basadas en pruebas y testimonios, y con pleno respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.

Pidieron que se esclarezca lo sucedido y que la actuación de cada imputado sea evaluada por separado.

El comunicado cierra con una frase: “No pedimos privilegios ni un trato diferencial. Pedimos que se informe con responsabilidad, que no se confunda imputación con culpabilidad y que se respete el derecho de cada persona a que su actuación sea analizada de manera individual”.

Qué reveló la autopsia

El estudio forense al cuerpo del hombre fallecido en el hospital de Río Gallegos, tras ser trasladado de urgencia luego de que se descompensó en la comisaría, determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica, por compresión externa del cuello mediante estrangulamiento.

Además, detectó 17 lesiones recientes: 14 externas y tres internas.

Entre los hallazgos figuran fracturas en las costillas de ambos lados del tórax, lesiones en distintas partes del cuerpo y marcas en las muñecas compatibles con la colocación de esposas.

Los hechos ocurrieron el viernes 16 de octubre. Ese día, Claros Ferrel había sido detenido en el barrio San Benito de la capital santacruceña por un episodio de violencia doméstica, aparentemente originado en una discusión con su pareja.

El caso, en manos de la Gendarmería

La investigación está a cargo de Gendarmería Nacional, ya que la policía provincial se apartó, según dijo en su momento un jefe de la fuerza, “para dar tranquilidad a la familia” del fallecido.

Cinco efectivos de la seccional de Río Gallegos fueron identificados y vinculados con la muerte, y tres quedaron detenidos: A Coronel se suman Juan Carlos Torres y Carlos Alberto Tejada.

La exmujer y el hermano de Gilmar Claros Ferrel salieron a pedir justicia.

Un móvil de la fuerza federal los trasladó hasta el Juzgado de Instrucción N° 3 y luego de que el juez Gerardo Giménez los convocó a indagatoria, fueron llevados a la delegación local de la Policía Federal.

La causa está caratulada como homicidio agravado por la calidad de autor, con abuso de sus funciones.

La denuncia que dio origen a la investigación

El expediente se originó en una denuncia presentada por el hermano de Claros Ferrel y su ex mujer, madre de su hijo, ante la falta de respuestas de la Comisaría Séptima luego del fallecimiento.

Según afirmaron en aquel momento a los medios, allegados de otros detenidos de la seccional les contaron que hubo “movimientos raros” compatibles con apremios ilegales.

Marcelina Escobar, la exmujer, negó además las versiones de que Claros Ferrel había golpeado a su pareja actual en el episodio que derivó en su detención.

Según trascendió al comienzo, el hijo de la novia habría cruzado hasta un gimnasio municipal para pedir ayuda y habría dicho que su padrastro la golpeaba.

Escobar aseguró que “el niño se asustó” porque “había griterío entre ellos”, pero que se trató de una discusión de pareja, sin violencia física.

Sobre la herida en el labio que tenía Pamela, la novia de Gilmar, cuando intervino la Policía, afirmó que fue consecuencia de un forcejeo por un teléfono celular y no de una agresión.

Incluso, contó que la actual pareja del fallecido le había confiado en un diálogo que tuvieron tras la muerte que no hubo golpes ni violencia.