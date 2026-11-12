Le aceptaron la renuncia que presentó para jubilarse y anularon el jury. Es un camarista enfrentado con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Un juez acusado de corrupción evitó el juicio político y hasta consiguió que le pagaran una diferencia.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut aceptó la renuncia del juez Claudio Alejandro Petris, quien la semana próxima debía responder ante el jury de enjuiciamiento por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de poder y conflictos de intereses.

El máximo tribunal judicial de la provincia patagónica dispuso, de este modo, archivar el caso en su contra que, entre otras cosas, investigaba la compra de ocho propiedades, autos de lujo, actividades comerciales incompatibles con su cargo y un presunto incremento patrimonial que Petris no habría podido justificar.

El juez, de 64 años, presentó la renuncia el viernes 6 de noviembre mediante un correo electrónico y posteriormente, en una nota complementaria, fechada el martes 10 de noviembre, aclaró que su decisión respondía a que quiere jubilarse.

El pedido de Petris fue aceptado formalmente este miércoles 11 de noviembre mediante el acuerdo plenario N° 5778/26 del STJ.

Además, al cuestionado magistrado se le reconocieron sumas adeudadas por más de dos meses de vacaciones que no se había tomado.

Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

El acuerdo fue firmado por cinco integrantes de la corte chubutense: Andrés Giacomone, Javier Raidan, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos y Mario Vivas. Camila Banfi Saavedra, presidenta del tribunal que tenía a su cargo el proceso de juicio político contra Petris, se excusó de intervenir en el tratamiento de la renuncia.

De este modo, el jury que iba a comenzar el lunes 16 de noviembre fue dejado sin efecto.

Chubut: de qué se acusaba a Petris

La denuncia contra el juez fue presentada en 2025 por el fiscal de Estado, Andrés Meiszner.

En diciembre de ese año, Petris fue suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento, mientras avanzaba el expediente.

La acusación le cuestionó la titularidad o los movimientos de al menos ocho inmuebles no declarados.

La investigación también hizo referencia a compras de propiedades y a un presunto incremento patrimonial que no habría podido justificar.

Entre los puntos señalados figura una presunta donación a su hija para comprar un vehículo de lujo, y el uso de un Mini Cooper vinculado a terceros.

También se le cuestionó su inscripción ante la AFIP en una actividad comercial: la explotación de un salón de eventos, algo incompatible con la función judicial.

El amigo futbolista

Otro punto de la acusación tenía que ver con un presunto mal desempeño, relacionado con una causa por alimentos que involucraba al exfutbolista Aldo Pedro Duscher.

Petris, amigo de la familia de Duscher, habría dictado un fallo favorable sin apartarse de la causa por su vínculo con el involucrado, lo que configuraría un conflicto de intereses.

La investigación del Consejo de la Magistratura de Chubut, en tanto, incluyó denuncias por licencias médicas irregulares y ausencias prolongadas en su juzgado.

Enfrentado con el gobernador Torres

El acuerdo entre el juez y el STJ dispone que la renuncia tenga vigencia desde el 10 de noviembre de 2026.

Además, junto con el proporcional de aguinaldo correspondiente a sus últimos meses en el cargo, establece el pago de 62 días de vacaciones pendientes, correspondientes a 2024, 2025 y 2026.

El ahora exjuez, que hasta 2025 estuvo al frente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Jusdiciales del Chubut (AMFJCH), tiene un enfrentamiento político con el gobernador Ignacio Torres.

El mandatario provincial lo acusó en 2025 de intentar frenar un plebiscito provincial en el que los ciudadanos de Chubut debían decidir si se les quitaban a los jueces los fueros especiales.

Petris renunció a la presidencia de la AMFJCH en junio de 2026, aduciendo persecución política, un argumento que fue tomado por su defensa en la causa ahora desestimada por el Superior Tribunal.