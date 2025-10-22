El plebiscito por la eliminación de los fueros en Chubut: un sindicato llamó a votar por el No

El líder de los municipales de Comodoro Rivadavia afirmó que se “pondría en riesgo el derecho a la representación gremial y la protesta”.

La filial de Comodoro Rivadavia del SOEM se sumó al grupo de sindicatos que cuestionaron el plebiscito para la eliminación de los fueros especiales en Chubut.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Comodoro Rivadavia, Omar Unquén , manifestó su oposición a eliminar los fueros sindicales en Chubut y advirtió que esta decisión "pondría en riesgo el derecho a la representación gremial y a la protesta".

La declaración se produce a pocos días del plebiscito que se llevará a cabo en la provincia este domingo en forma simultánea con los comicios legislativos nacionales .

La consulta busca que los ciudadanos validen (o no) la enmienda constitucional ya sancionada por la legislatura provincial e impulsada por el gobierno de Ignacio Torres , que suprime los fueros de todos los funcionarios públicos.

La enmienda alcanza a integrantes del Poder Ejecutivo, legisladores y jueces, pero también a los dirigentes gremiales.

En declaraciones a Actualidad 2.0, Unquén reveló que varias organizaciones sindicales enviaron una carta documento pidiendo que se suspenda el plebiscito. En su llamado a votar por el NO, igualmente, subyace la aceptación de la consulta popular que, hasta el momento, no pudo ser evitada en el terreno judicial, tampoco por los jueces, que fueron los primeros en cuestionar la iniciativa y generaron duras respuestas del mandatario provincial.

El cuestionamiento sindical al plebiscito

El líder de los municipales comodorenses cuestionó que la pregunta formulada a la ciudadanía en la consulta "no distingue entre fueros políticos, judiciales o sindicales, y puede afectar directamente la actividad gremial".

"Nosotros no pedimos privilegios ni impunidad. Si un gremialista comete un delito, la Justicia debe actuar como con cualquier ciudadano. Pero los fueros sindicales no son para proteger delitos, sino para garantizar que podamos reclamar sin miedo a represalias", remarcó Unquén.

El líder del SOEM argumentó que, sin esta protección, los representantes sindicales quedarían expuestos a denuncias o sanciones por llevar adelante medidas de fuerza o movilizaciones.

"Nos dejaría atados de pies y manos. Si queremos reclamar por sueldos o condiciones laborales, cualquier acción podría derivar en una causa judicial contra el secretario general", advirtió.

Omar Unquén, del sindicato de los municipales en Comodoro Rivadavia - SOEM Omar Unquén, líder de los municipales en Comodoro Rivadavia.

Para ilustrar su preocupación, Unquén mencionó una manifestación reciente que el SOEM realizó durante la Expo Turismo realizada en la ciudad petrolera, por atrasos en la provisión de ropa de trabajo a empleados municipales. "Si los fueros se eliminan, una medida así podría usarse para acusarnos y formar una causa judicial. Y ahí los gremios perderíamos la herramienta principal de reclamo", ejemplificó.

Ante este escenario, el dirigente anticipó que el conflicto podría elevarse a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más allá de un eventual respaldo en las urnas a la medida.

Cruces de Ignacio Torres con los jueces

La realización del plebiscito marcó un punto de enfrentamiento entre el gobernador y la Asociación de Magistrados de Chubut, desde donde interpusieron recursos de inconstitucionalidad para frenar la consulta popular, que fue desestimado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, ante lo cual presentaron una apelación ante la Corte Suprema de la Nación.

El gobernador Torres en más de una oportunidad salió al cruce de los jueces, acusándolos de querer mantener privilegios.

Más tarde, aunque inicialmente habían mantenido un perfil más bajo en torno a la polémica, desde el sector gremial de la provincia también accionaron para frenar la consulta.

Un grupo de siete sindicatos se sumó al rechazo a la propuesta e intentó, contrarreloj y cuando la boleta del plebiscito ya había sido presentadas públicamente, forzar la suspensión de la consulta popular.

Críticas a la reforma laboral nacional

El secretario general del SOEM también relacionó el debate provincial con los proyectos de reforma laboral que se impulsan desde el gobierno nacional. "Estamos hablando de un gobierno que promueve contratos temporarios, menos indemnizaciones y más precarización. Si además se eliminan los fueros sindicales, quedamos completamente indefensos", advirtió.

En esa línea, Unquén señaló una contradicción en el posicionamiento del gobierno provincial: "El gobernador dice que no comparte todo lo que hace el presidente Milei, pero es la única provincia donde se hace un plebiscito para quitar fueros. Si esto avanza, los gremios somos los que más vamos a perder".

Para cerrar, el dirigente hizo un llamamiento a la población y particularmente a los afiliados del SOEM para que voten por el "no" en la consulta del domingo: "No se trata solo de los dirigentes sindicales; es una defensa de los derechos de todos los trabajadores. Si los gremios no pueden reclamar, los derechos se terminan perdiendo".