Comodoro Rivadavia: con la ley antibloqueos vigente, absolvieron a dos gremialistas que bloquearon una planta

Qué dijeron los sindicalistas de Comodoro Rivadavia

“Hemos sido absueltos de culpa y cargo por esa causa, que es un pedido que veníamos haciendo. Fue un planteo colectivo para la absolución de ambos, porque fueron protestas que representaban el ejercicio de un derecho constitucional, que hemos ejercido muchísimos trabajadores, quienes también solicitaron lo mismo al Poder Judicial”, indicó Magno tras conocer la sentencia.

“Con nuestra absolución se protege el derecho a la protesta y se impide que se criminalice la protesta y el derecho constitucional a expresarse y disentir con las políticas del gobierno, para reclamarle que las cambie o las modifique”, agregó el dirigente gremial.

“En ese momento, reclamábamos no sólo contra el pago escalonado de salarios, sino también por el no funcionamiento de la obra social SEROS y los problemas en edificios escolares”, recordó.

Screenshot_2.jpg Daniel Murphy, uno de los sindicalistas de ATECh absueltos en Comodoro Rivadavia.

“Las políticas del (entonces) gobernador (Mariano) Arcioni tuvo muchas vulneraciones a los derechos laborales y al sistema educativo”, detalló Magno. “El gobierno pretendía que nos calláramos, como si nada estuviera pasando en la provincia”, añadió.

De acuerdo con el punto de vista del sindicalista, “el juez Lleral ha tenido en cuenta el contexto social y económico que teníamos los trabajadores y trabajadoras estatales de Chubut, que motivaron el ejercicio de protesta”. Opinó que eso quedó claro “en varios tramos de la sentencia y es una reivindicación”.

Un día particular

El fallo de Lleral, además, coincidió con el comienzo de las manifestaciones docentes en todo el país contra el veto del Ejecutivo nacional a la Ley de Financiamiento universitario.

“Lo que tenemos a mano es el derecho constitucional de poder movilizarnos para reclamar que se revisen en esas políticas, como lo que sucede hoy en el país con la movilización en defensa de la universidad pública. Es importante que se dé este fallo en un día como hoy”, consideró en ese sentido el dirigente del gremio de la Educación.

Prácticamente a la misma hora en la que se conocía la absolución a los sindicalistas, el Gobierno, a través de Francos, estaba reunido con empresarios que habían reclamado que la reglamentación de la normativa antibloqueos no fuese consensuada con los sindicatos.

La reunión fue con representantes del Movimiento Empresario Anti Bloqueos (MEAB), una organización que si bien no posee personería jurídica, mantiene lazos con el Gobierno, en particular a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Allí, según se informó, Francos aclaró que la reglamentación no implicará “ninguna decisión en desmedro del sector empleador” y sostuvo que “la libertad de las empresas y de trabajar no se verá afectada”.