Grabois dijo que Bullrich, Sturzenegger y Caputo son "garcas marca cañón"

— Juan Grabois (@JuanGrabois) September 26, 2024

Además, agregó que "si Bullrich, Sturzenegger y Caputo -los que deciden mientras Milei tuitea- tres garcas marca cañón que participaron de los tres ciclos de endeudamiento externo y concentración de la riqueza más grandes de la historia democrática argentina te siguen vendiendo que ellos no son casta, de nuevo te están tomando de boludo a vos”.

El dirigente criticó a Bullrich, Sturzenegger y Caputo por su paso por el macrismo y a los primeros dos también por el gobierno de la Alianza, a principios de los 2000.

La reacción de Patricia Bullrich

Tras ello, Bullrich respondió. “Grabois, ¿pasás de la resistencia al contraataque? De la vereda a la puntita del cordón. De ahí no te movés”, lo chicaneó la ministra de Seguridad, una de las preferidas de Milei dentro del Gabinete.

“Explotaste a los planeros durante 25 años, les sacaste plata, avalaste un país sin empleo porque te permitía dominar a la gente y someterla, destruiste toda empresa que pudiste, y ahora planteás la pobreza que vos creaste y de la que viviste y te alimentaste como un problema del Gobierno”, enumeró la funcionaria.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 26, 2024

“Grabois, a la vereda”, sentenció Bullrich, una de las impulsoras de la línea telefónica para denunciar malos manejos de los planes sociales y principal artífice del protocolo antipiquetes, que las organizaciones sociales consideran represivo.

Juan Grabois se peleó con pasajeros en Ezeiza

La semana pasada, el dirigente social había protagonizado un escándalo a la salida del aeropuerto de Ezeiza, cuando volvía de reunirse con el Papa. Algunas personas lo insultaron, a lo que Grabois reaccionó explosivamente.

“Alguien de acá que me diga a quién le robé”, gritó. En medio del escándalo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervinieron para distender la situación.

“Callate chorro, no podés salir a ningún lado”, le dijo una mujer. “¡Ladrón! A todos los argentinos le robaste”, le gritó otro hombre. Sin embargo, en medio de los gritos, hubo un joven que lo defendió: “No les des bola, no tienen idea”.

Grabois insultado en Ezeiza.mp4

Tras la viralización de los videos en redes sociales, el dirigente social salió a responder. “Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca”, escribió en su cuenta de X.

Más tarde, realizó otra publicación en X, donde abordaba la forma en que se defendió: "El problema es cuando nos dejamos amedrentar, nos callamos, no defendemos al compañero. Así se envalentonan y creen que pueden hacer cualquier cosa", escribió.

— Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2024

"Es lo que pienso. No sé si "garpa", pero soy así", cierra la publicación.