Juan Grabois se peleó con pasajeros en el aeropuerto de Ezeiza: "¿A quién le robé?"

El dirigente social, Juan Grabois , protagonizó un tenso momento en el aeropuerto de Ezeiza, cuando pasajeros lo insultaron y comenzaron a grabarlo con sus teléfonos “Alguien de acá que me diga a quién le robé”, gritó. En medio del escándalo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervinieron para distender la situación.

“Callate chorro, no podés salir a ningún lado” , le dijo una mujer. “¡Ladrón! A todos los argentinos le robaste”, le gritó otro hombre. Sin embargo, en medio de los gritos, hubo un joven que lo defendió: “No les des bola, no tienen idea”.

Grabois insultado en Ezeiza.mp4

Tras la viralización de los videos en redes sociales, el dirigente social salió a responder. “Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto. Nunca me van a callar. Nosotros no nos rendimos nunca”, escribió en su cuenta de X.