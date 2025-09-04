Chubut: presentaron la boleta para el referéndum por la eliminación de los fueros

En las legislativas de octubre, los votantes deberán manifestar si la aceptan o la rechazan. Alcanza a los tres poderes del Estado y a sindicalistas.

A poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales , en Chubut quedó aprobada y presentada formalmente la boleta provincial que se usará en esa ocasión para la realización de un referéndum para que los votantes de la provincia patagónica aprueben o rechacen la enmienda constitucional sancionada por la Legislatura para la eliminación de los fueros especiales de autoridades de los tres poderes del Estado y sindicalistas.

En una audiencia realizada este jueves en la Legislatura provincial, de la que participaron los a poderados de seis fuerzas políticas , y que estuvo presidida por el secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, quedaron oficializados los modelos de boleta de las categorías provinciales para los comicios que se celebrarán el 26 de octubre.

En realidad, en el acto oficial se pusieron a consideración tres modelos distintos. Los dos primeros fueron para las boletas únicas de sufragio con el orden, los nombres y las identificaciones partidarias de cada espacio político para los cargos de consejeros populares y de la Magistratura. Uno se utilizará en la circunscripción de Esquel y el otro, en la de Trelew .

El tercer modelo de boleta provincial, que estará en todos los cuartos oscuros de Chubut acompañando la nueva boleta única de las legislativas nacionales, fue el que corresponde a la consulta popular por la cuestión de los fueros, un tema que generó una dura polémica entre el gobierno local y algunos jueces, que a poco de concretarse la votación sigue resonando.

Por su alcance y la naturaleza del tema que pone a consideración de la población, la boleta del referéndum fue la que concentró más atención.

El secretario electoral Alejandro Tullio compartió las imágenes de los modelos e intercambió observaciones con los presentes, y hubo consenso de todos los referentes partidarios presentes para validarlos. Y como consecuencia del acuerdo, emitió la Resolución 14/25 que aprueba los tres modelos de boleta.

Cómo es la boleta del referéndum en Chubut

“¿Aprueba la modificación de la constitución provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?”, dice la pregunta que encabeza la boleta del referéndum que fue convalidada, y que al pie incluye dos casilleros para tildar la respuesta del votante, por el Sí o el No.

En el papel se transcribe el texto de los artículos 247 y 248, que en caso de que se imponga la opción afirmativa, quedarían así:

"Artículo 247: Supresión de la inmunidad de proceso y ejecución de sentencia condenatoria. El Gobernador, el Vicegobernador y los integrantes de los tribunales electorales provincial y municipales están sujetos a la acción penal sin privilegio. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no está sujeta a intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno así como tampoco requiere proceso legislativo de desafuero."

Artículo 248: Supresión de la inmunidad de ejecución de sentencia condenatoria. La promoción de causa penal, su tramitación y el enjuiciamiento penal por delitos comunes o en ejercicio de la función contra legisladores, magistrados del Poder Judicial, Procurador General, Defensor General, fiscales, defensores, ministros del Poder Ejecutivo, miembros electivos de los municipios, dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales legítimamente constituidos, no requiere intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no requiere proceso legislativo o judicial de desafuero, ni ante el Tribunal de Enjuiciamiento o del Cuerpo Deliberativo municipal, según el caso."

Del encuentro en el que se aprobó la boleta participaron los siguientes referentes políticos: Luis Maglio (Unidos Podemos); Gisselle Cabrera Quattrocchi (Despierta Chubut); Pamela Yudith Canuyan (La Fuerza del Trabajo Chubutense); Cinthia Natalia Seibert (Frente de Izquierda); Vanesa Nievas y Carlos Rinaldi (La Libertad Avanza); Stella Maris Sierra (Pich); y Eduardo González (GEN).