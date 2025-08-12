Ignacio Torres criticó duro la alianza del PRO y LLA: "No nos vamos a amontonar para un escaño más o menos"

El gobernador de Chubut , que selló un acuerdo electoral con otros cuatro mandatarios provinciales, criticó duramente la decisión de Mauricio Macri para las próximas legislativas.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , que acaba de lanzar junto a los mandatarios de otras cuatro provincias un alianza electoral , lanzó duras críticas contra la decisión del PRO de aliarse con La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones legislativas. "No nos vamos a amontonar para meter un escaño más", advirtió el líder patagónico.

Torres catalogó como errónea la estrategia del partido que conduce Mauricio Macri de unirse a la fuerza política del presidente Javier Milei . El gobernador chubutense defendió que el espacio que integra representa una alternativa genuina donde los votantes podrán elegir "un espacio republicano y federal para salir de esa lógica pendular" que oscila entre el kirchnerismo y el actual gobierno nacional.

El bloque Provincias Unidas que conformó con los gobernadores de Córdoba , Santa Fe , Santa Cruz y Jujuy , no tendrá representación en la Ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires "por una cuestión de tiempos", según informó el diario Clarín .

"Esperábamos tener en Capital un espacio que contenga al PRO, pero después se tomó una decisión que creo que es un error”, dijo sin rodeos el gobernador en una entrevista con LN+.

“Es un error del PRO ir con La Libertad Avanza porque hay una demanda del electorado que votó algo y no termina de entender por qué si tenemos diferencias, que en algunos casos son profundas, nos vamos a amontonar para meter un escaño más o un escaño menos", agregó.

Ignacio Torres: “¿Qué problema hay con perder una elección?”

El mandatario chubutense cuestionó las especulaciones sobre el "costo político" de mantener posturas independientes. "¿Qué problema hay en perder una elección —en este caso, hablando de la Ciudad de Buenos Aires— si se mantiene la coherencia en el tiempo y se logra que la Argentina, tan pendular, pueda pensar en políticas a largo plazo?", planteó.

En paralelo, Torres reconoció a las autoridades del PRO que "hicieron lo que se pudo con lo que pretendían algunos sectores" del espacio político. Destacó especialmente a quienes optaron por no formar parte del acuerdo, mencionando puntualmente el caso de la hoy diputada nacional María Eugenia Vidal.

Liga de Gobernadores - Ignacio Torres

"Reivindico esos gestos, porque en una política viciada de alcahueterismo, de querer cebarle mate al armador de turno para mojar un cargo a diputado, una dirigente que era la candidata natural y que dice que no juega por no estar de acuerdo. Es valiosísimo", reflexionó el gobernador.

El mandatario patagónico consideró fundamental "desdramatizar perder elecciones", aún cuando se trate de un espacio político como el PRO, que "está acostumbrado a ganar".

El futuro del PRO

Respecto a los debates internos sobre la continuidad del partido amarillo, Torres evaluó que "el día después de las elecciones va a haber un proceso de depuración que es bueno y legítimo" y anticipó que "gran parte de la gente del PRO va a ser parte del gobierno nacional".

"Ahora, hay muchos dirigentes que entienden que es necesario una alternativa que defienda esa Argentina que trabaja y van a estar dentro del bloque nuestro, un PRO como alternativa, que es el lugar donde lo puso la gente, porque el PRO perdió las elecciones y hay que entenderlo", añadió.

Ignacio Torres, Patricia Bullrich Ignacio "Nacho" Torres, gobernador de Chubut, y la ministra de Seguridad de la Nacion, Patricia Bullrich.

Torres se manifestó en clara oposición al kirchnerismo. "No tengo nada que ver con esta gente", enfatizó el mandatario, quien se ubicó en un espacio desarrollista, cercano a figuras como el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti, y los actuales Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Vidal (Santa Cruz), con quienes comjparte la nueva alianza Provincias Unidas.

"Hay acefalía de representación partidaria de ese espacio que queremos aglutinar, que es un espacio nítido, con propuestas y que trabaja en una agenda de desarrollo, no en amplificar el odio entre los argentinos para ganar una elección", sintetizó el gobernador chubutense.