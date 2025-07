Ignacio Torres, sobre la nueva Liga de Gobernadores: "Decidimos dar pelea por nuestras provincias"

"Para tener esas políticas de estado, necesitamos que haya un espacio político que represente a las provincias", agregó Torres. "Ese grito federal tiene una posición en el norte, en el centro y en el sur de la Argentina que va a ser representada en estas elecciones también", definió.

Además de los actuales gobernadores, la reunión en la Ciudad de Buenos Aires contó con una presencia de peso: Juan Schiaretti, ex mandatario de Córdoba y referente del armado bonaerense Somos Buenos Aires, que en los comicios adelantados de la provincia juega como tercera fuerza frente a la alianza del gobierno y Juntos por el Cambio, por un lado, y la oposición peronista encabezada por Axel Kicillof y el kirchnerismo en un delicado equilibrio.

Schiaretti compitió por la presidencia en 2024 y aportará su peso político de cara a los comicios del 26 de octubre. Incluso, se especula con que podría ser el candidato más saliente del nuevo espacio en la compulsa legislativa nacional.

Ignacio Torres y la pulseada con el Gobierno

Liga de Gobernadores - Ignacio Torres Claudio Vidal, Ignacio Torres, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir.

Torres adelantó además que la nueva alianza se posicionará con claridad respecto a dos temas que hoy preocupan al Gobierno: los diputados de las cinco provincias representadas en el armado electroal respaldarán en el Congreso el proyecto de ley para la distribución automática de los ATN y del impuesto a los combustibles líquidos.

Ambas iniciativas ya tienen media sanción del Senado y una aprobación en la cámara baja implicaría un claro desafío a la Casa Rosada.

De todos modos, Torres aclaró que el bloque de los cinco mandatarios no está "pidiendo plata a la Nación" y recordó que "cuando el Gobierno habló de eliminar los curros de los fideicomisos, es exactamente lo mismo que planteamos nosotros".

Sobre las asignaciones específicas, Torres explicó que existen partidas que "se coparticipan y no hacen al equilibrio fiscal, como la asignación específica del impuesto al combustible, que dice por ley que no puede usarse para otra cosa que no sea para mantenimiento de rutas, y esa partida no se está ejecutando".

"Podemos hacer muchas obras con ese dinero" a través de la "disolución" de esa asignación específica para "distribuirla bajo los índices de coparticipación", planteó el mandatario.

Respecto a los ATN, Torres fue categórico al señalar que "siempre se usaron como látigo y chequera para premiar a los gobernadores amigos y castigar a los opositores". Aunque representa "el 1% de la masa coparticipable federal", consideró que "el Gobierno no lo puede contemplar como equilibrio fiscal".

"Pedimos que se elimine el látigo y chequera y se distribuya de manera justa entre todas las provincias", insistió el gobernador chubutense.

Torres también se refirió a la postura que adoptará la alianza ante el veto presidencial que el presidente Javier Milei ya anunció sobre el aumento de jubilaciones aprobado por el Senado.

"Para discutir una reforma previsional es necesario no poner el carro adelante del caballo. Si no damos una discusión sobre el trabajo informal, vamos a seguir atando con alambre sistemáticamente", afirmó el mandatario.

La declaración de los cinco gobernadores

Los cinco gobernadores formalizaron su alianza con un comunicado conjunto difundido en las redes sociales, titulado "Un grito federal", donde expresaron su compromiso de "competir mancomunadamente en las elecciones de octubre".

En el texto, los mandatarios destacaron que "como gobernadores, tenemos la enorme responsabilidad de defender los intereses de nuestras provincias y, al mismo tiempo, contribuir a la gobernabilidad de la Argentina".

Ignacio Torres Ignacio Torres habló con la prensa luego de sellar la alianza electoral con otros cuatro gobernadores.

La declaración enfatiza que tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales "hemos hecho los ajustes necesarios para conseguir en la Nación y las Provincias el equilibrio fiscal imprescindible para avanzar en los cambios que necesitábamos en forma sustentable".

Los gobernadores reivindicaron su condición de representantes del "interior productivo" y la necesidad de que los avances incluyan "las obras de infraestructura imprescindibles para desarrollar nuestras provincias, único camino para desarrollar el país".

"Hemos decidido competir mancomunadamente en las elecciones de octubre, sabiendo que la realidad actual nos exige vocerías que defiendan a la Argentina del trabajo", concluyeron en la publicación firmada por Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El documento cierra con una visión de país: "Queremos una Argentina pujante, justa y segura. Una Argentina sin violencia ni grietas innecesarias. Una Argentina donde podamos vivir en paz, trabajar con dignidad y soñar sin límites".