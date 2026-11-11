Carlos Eguía se va de la política y habló de traidores: "Me han dolido mucho los puñales que me clavaron en la espalda"

Anunció que no será candidato en 2027, que se queda en la radio y apuntó contra quienes lo traicionaron. "Las vacaciones se les terminan en un año", dijo.

Carlos Eguía decidió cerrar su capítulo en la política neuquina y lo hizo como suele hacer las cosas: frente a un micrófono, sin vueltas y con un mensaje que no dejó a nadie indiferente. En un video difundido en sus redes sociales, el periodista confirmó que no será candidato en las elecciones provinciales y que tampoco aceptará ningún cargo. Le dejó la posta a los jóvenes y reservó la última parte para quienes, según él, lo traicionaron.

"Finalmente, las elecciones en Neuquén serán el 14 de febrero de 2027. Hoy quiero ser claro, no voy a ser candidato ni voy a ocupar ningún cargo político", arrancó.

El anuncio sorprendió porque en marzo de este año el periodista y dirigente había confirmado que sería candidato a gobernador de la provincia en las elecciones de 2027 representando al espacio Fuerza Libertaria .

El cierre de campáña de fuerza libertaria en la última elección nacional.

El tramo que más repercusión tuvo en las redes fue el final. Eguía lo introdujo como si fuera un detalle olvidado, pero terminó siendo el centro del mensaje, apuntando los cañones contra sus detractores.

Carlos Eguía: "Se les termina"

"Me olvidaba algo, que a los traidores quédense tranquilos, que ya las vacaciones se les terminan en un año y van a volver a ser lo que eran, nada", lanzó.

Además, reconoció que esas rupturas pesaron en su decisión. "Esto también es algo que decidió mi futuro político, me han dolido mucho los puñales que me han clavado en la espalda y las traiciones que he recibido, sin saber por qué. Ni siquiera fueron capaces de venir a decírmelo en la cara o mirándome a los ojos", dijo el periodista.

Si bien no dio nombres, la referencia a que "las vacaciones se les terminan en un año" coincide con el final de los mandatos de diciembre de 2027.

Carlos Eguía y Javier Milei saludaron a los seguidores en las afueras del hotel Patagonia Plaza.

En el ambiente político se leyó como un mensaje para dirigentes que llegaron a sus bancas de la mano de su espacio y después tomaron otro camino. Hubo antecedentes tras la ruptura con el partido Cumplir, se indicó la posibilidad de que tanto el bloque de la Legislatura como el bloque del Concejo Deliberante de Neuquén llevaran otro nombre.

"Es el momento de los chicos"

Eguía explicó que su paso al costado tiene que ver con dar lugar a una nueva generación. "He tomado la decisión de no presentarme este 2027 a ningún cargo para seguir en la radio, al lado de la gente joven que va a hacer grande a Neuquén. No estamos para tirar a los grandes por la ventana, sino que estamos para que los grandes acompañemos a los más chicos para que hagan un Neuquén para ellos, para nosotros y para nuestros nietos", sostuvo.

Cerró con una frase en la misma línea. "Entendí además que es el momento de los chicos y estoy absolutamente convencido porque vamos a tener una Neuquén grande y sin traidores".

Su hijo, Joaquín Eguía, es actual concejal de Neuquén capital y viene construyendo su propio perfil institucional dentro de la política provincial y está alienado con el espacio Primero Neuquén, del intendente de la ciudad, Mariano Gaido.

Joaquín Eguía tomó la posta y es concejal por Fuerza Libertaria.

En el video, Eguía repasó su trayectoria. "En 2021 fue mi primera presentación en la política, donde sacamos el 15% de los votos", recordó. Aquella vez fue candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica ARI y obtuvo 14,06%.

Dos años después dio el salto a la gobernación como el candidato de Javier Milei en Neuquén. Fue el primero en apoyar públicamente la candidatura del ahora presidente e incluso promovió su viaje de campaña a la provincia. Esa campaña tuvo un episodio recordado: en febrero de 2023 renunció al aire durante su programa de radio, pero un rato después ratificó su postulación.

Rompió rápido con el presidente Javier Milei: críticas a Nadia Márquez

Tras las elecciones de ese año, la relación con Milei se rompió. Eguía lo calificó como "un loco" y aseguró que lo había traicionado a él y a todos los candidatos que lo defendieron.

Según su propio balance, en aquella elección fueron "la tercera fuerza en la Legislatura", y hoy su espacio es "la segunda fuerza en el Concejo Deliberante".

En 2025 volvió a competir, esta vez como candidato a senador por Fuerza Libertaria, y criticó en duros términos a Nadia Márquez y al armado de La Libertad Avanza en la provincia, a quienes calificó de oportunistas que aprovecharon la ola de Milei.