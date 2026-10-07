Les puso un límite contundente a los responsables del refugio de Trelew que lo tiene en guarda judicial, luego de que realizaron una inquietante denuncia.

Dura advertencia de una jueza a los cuidadores de Perejil, el perro acusado de matar a una nena en Chubut.

La jueza de Chubut Karina Breckle le prohibió al refugio de animales Los Callejeros, de Trelew , publicar sin autorización judicial previa fotos o información sobre Perejil, el perro que permanece bajo custodia de la Justicia y a cuidado de la ONG.

El quedó en esa situación mientras se investiga su presunta participación en el ataque que terminó con la la muerte de Alma Vázquez, una nena de 5 años, en Playa Magagna , en las afueras de Rawson.

La decisión de la magistrada fue difundida este miércoles 7 de octubre de 2026 por el Ministerio Público Fiscal, que considera prácticamente acreditado que Perejil fue el autor del ataque a la pequeña.

Qué habían denunciado los cuidadores

La contundente límite legal impuesto a los cuidadores del perro se resolvió en una audiencia en la Oficina Judicial de Rawson y surgió después de que los responsables del refugio denunciaran ante la Policía que al animal le habían cortado un colmillo.

Además de la presentación formal, los cuidadores difundieron públicamente una foto que instaló inquietantes sospechas. Sostenían que cuando Perejil fue confinado, tenía su dentadura completa.

Las fotos que difundieron desde el refugio de Trelew para denunciar que a Perejil le habían cortado un colmillo luego de que fue confinado.

Lo cierto es que la difusión del tema derivó en distintas versiones en redes sociales sobre lo ocurrido y sobre una posible relación entre esa lesión y la investigación de la causa de muerte de la niña.

Una de ellas indicaba que el corte habría sido ordenado por el Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia se aclaró que Perejil ya tenía el colmillo faltante desde el comienzo de la investigación, y Breckle precisó que no se trató de una intervención dispuesta por la Justicia ni por la Fiscalía.

Las duras definiciones de la jueza

Breckle fue contundente al fundamentar su decisión y poner límites a los encargados de cuidar al animal.

La jueza dejó claro que el refugio no está habilitado para intervenir como querellante ni como parte en la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

También recordó que la asociación no es propietaria de Perejil y que actúa como depositaria judicial.

De este modo, explicó que la ONG debe garantizar el bienestar del animal, pero no puede tomarse atribuciones dentro del expediente.

Jueza Karina Breckle, de Chubut.

Según la información difundida desde el Ministerio Público Fiscal, la magistrada fue categórica sobre el alcance de ese rol.

"El juez es el que está al cuidado de los derechos del animal y ustedes no son sus propietarios”, dijo Breckle.

“Ustedes no pueden peticionar, no tienen legitimidad, no son víctimas y tampoco se los autorizó a que sean querellantes", resaltó.

Y aclaró: “Solo se les encomendó el cuidado porque son depositarios judiciales”.

“Un ser sintiente”

La magistrada también se refirió a la situación legal del animal, que es lo que más preocupa a los proteccionistas que siguen de cerca el caso en Chubut.

“El animal, por razones de la naturaleza, estaba en ese lugar al momento de los hechos espantosos que sucedieron”, afirmó.

Y concluyó: "Perejil no es víctima ni imputado. Solo es un ser sintiente que requiere nuestro cuidado".

La audiencia en la que se les prohibió a los responsables del refugio que cuida a Perejil publicar información vinculada al perro sin autorización judicial previa.

Según Breckle, los responsables del refugio no tienen acceso a las pruebas que reúne la Fiscalía, porque no forman parte legal de la investigación.

Por eso cuestionó sus planteos sobre una eventual pérdida de pruebas. Quienes cuidan a Perejil, explicó, no conocen el contenido de las medidas investigativas y no pueden afirmar que se hayan perdido elementos.

Una única víctima

La jueza remarcó además que hay una única víctima reconocida en la causa.

"Es la niña que perdió la vida. No están habilitados a subir a las redes sociales aspectos de una causa que no conocen porque no son parte de la investigación y no pueden invocar derechos del animal en nombre de los padres de la niña”, les dijo a los responsables del refugio.

“Lo que ocurrió lo tiene que determinar el Ministerio Público Fiscal que tiene el objetivo de llevarle la verdad a los padres de la niña. Si hay una persona responsable en lo que ocurrió eso lo determinarán los fiscales", insistió.

Además, realizó un pedido a los cuidadores para que "permitan que el Ministerio Público Fiscal cumpla con su rol" y reiteró que la difusión de cualquier información vinculada con el caso deberá ser autorizada previamente por ella.

La respuesta: "Nos sentimos agraviados"

En la audiencia participaron dos responsables del refugio, identificados como S.J. y M.L., acompañados por el abogado Gerardo Martínez, quien a instancias de sus clientes, meses atrás logró el traslado del perro desde un predio municipal de Rawson al refugio de Trelew.

El argumento de los proteccionistas para lograr su objetivo es que se trataba de un lugar mejor preparado para garantizar no solo su bienestar, sino su integridad para que se pudieran llevar adelante los peritajes y trámites vinculados la investigación.

Ahora, el letrado cuestionó la decisión de la jueza y anticipó que va a apelar: "Nos sentimos agraviados", aseguró.

¿Podrían perder la tenencia del perro?

Frente a ese planteo, Breckle sostuvo que ya había fundamentado durante la audiencia por qué la asociación no está habilitada para ser querellante ni parte de la investigación.

Además, advirtió que, si se repite una situación que implique el incumplimiento de las disposiciones judiciales, podría "revocar su tenencia de Perejil".

Eso significaría sacarle al refugio la responsabilidad de mantener al animal bajo su cuidado.