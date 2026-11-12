Los tickets rebajados abarcan un período de cuatro meses, cuando las ballenas sei llegan a Chubut. Hasta cuándo hay tiempo para comprar.

Lanzan pasajes aéreos con promo para ir a ver las ballenas en 2027.

El gobierno municipal de Comodoro Rivadavia cerró un acuerdo con una aerolínea low cost para otorgar descuentos en pasajes durante la temporada de avistaje de ballena sei en la costa de la provincia de Chubut.

El beneficio se obtiene a través del ingreso de un código de descuento al comprar los tickets aéreos en la web, y estará disponible para vuelos dentro en un plazo de cuatro meses.

A través del ente estatal Comodoro Turismo, la municipalidad de Comodoro Rivadavia firmó un convenio promocional con la aerolínea JetSmart.

Los precios rebajados están disponibles en pasajes para viajar desde Buenos Aires hacia la ciudad chubutense.

Más allá de que el período elegido es el que corresponde a la presencia de las ballenas sei en la región, el acceso a la promo no requiere la contratación de una excursión para ver a las ballenas sino, simplemente, viajar a la ciudad petrolera en las fechas establecidas.

Ballena sei, una de las más grandes.

Para obtener el descuento hay que comprar los pasajes antes del 8 de diciembre (hasta el 7, inclusive), a través de las plataformas de venta oficiales de la compañía JetSmart, para vuelos correspondientes a la ruta Buenos Aires–Comodoro Rivadavia.

Las fechas de viaje deben estar comprendidas en el período del 1 de febrero hasta el 16 de junio de 2027.

Quienes quieran acceder al beneficio deberán realizar la compra antes del 7 de diciembre e ingresar el código CRDSEI previamente a realizar el pago.

Ballenas que se ven de cerca

Según indicaron las autoridades comodorenses, la propuesta apunta a incentivar las visitas durante la temporada de avistaje de la ballena sei en las costas del Golfo San Jorge.

Se trata de una especie cuya presencia en la zona despertó un interés científico y turístico reciente, y que se convirtió en uno de los principales atractivos naturales de Comodoro Rivadavia.

“Trabajamos para traer a la ciudad nuevos visitantes a disfrutar de nuestros atractivos. En esta oportunidad les ofrecemos ver un tipo de ballena que no se encuentra en otros sitios y que van a poder disfrutar desde muy cerca”, comentó el intendente municipal, Othar Macharashvili.

“Es un beneficio gestionado para que más viajeros se animen a conocer nuestro destino y se dejen sorprender por sus atractivos naturales y por el viento, que se volvió identidad en esta costa patagónica y hoy nos permite ver de cerca la ballena sei”, indicó, por su parte, Eduardo Carrasco, titular de Comodoro Turismo.

El regreso de la ballena sei

La ballena sei es una de las especies más grandes del mundo -solo superada por la ballena azul y la ballena de aleta- y de las más veloces.

La reaparición de estas ballenas en las costas chubutenses se produjo en los años recientes, después de casi cien años sin avistajes masivos. Las primeras excursiones de avistaje se planificaron en 2025.

Una particularidad de estas gigantes del océano es que se acercan a pocos metros de la costa. Tanto, que desde los acantilados de Punta Marqués, a solo 17 kilómetros del centro de Comodoro Rivadavia, es posible verlas a simple vista.

En ninguna otra parte del planeta se puede ver a la ballena sei tan próxima al continente.