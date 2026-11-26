Iba rumbo a Esquel. El chofer logró evacuar a los pasajeros y no se reportaron heridos. El colectivo quedó reducido a cenizas.

Dramático momento en un micro de larga distancia: se incendió con 35 pasajeros a bordo.

Un ómnibus de dos pisos que realizaba un viaje de larga distancia por la Patagonia argentina fue escenario de una dramática situación, al prenderse fuego en plena ruta , mientras realizaba su trayecto entre las ciudades de Esquel y Puerto Madryn, en la provincia de Chubut .

El colectivo perteneciente a la empresa Mar y Valle , que trasladaba 35 pasajeros, quedó envuelto en llamas mientras transitaba por la Ruta Nacional Nº 25.

Gracias a la rápida reacción del chofer del micro, todos los ocupantes lograron descender del vehículo y no sufrieron heridas.

El ómnibus, en cambio, resultó completamente destruido por el fuego.

Fuego en un lugar desolado de la Ruta 25

El incidente tuvo lugar durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre, aproximadamente a las 2 de la mañana, en las inmediaciones de El Molle, a unos 450 kilómetros de Puerto Madryn y cerca de 100 kilómetros del empalme de la Ruta 25 con la Ruta Nacional 40 camino a Esquel.

Así quedó el colectivo que se incendió en la Ruta 25, en Chubut.

Por motivos que todavía no fueron establecidos, el fuego se desató en el transporte, el interno número 47 de la empresa Mar y Valle, mientras se encontraba en marcha.

El chofer consiguió detener la marcha y evacuar a los pasajeros, quienes debieron aguardar en el lugar y a la intemperie hasta ser auxiliados.

Escenas de angustia

Al margen de las causas que originaron el incidente en la ruta, no se informó la magnitud de los daños -aunque las imágenes del incendio y del colectivo luego de que se extinguió el fuego muestran una escena de destrucción total- ni en qué medida resultaron afectados el equipaje y otras pertenencias de los pasajeros.

La dramática situación quedó registrada en imágenes tomadas por los propios pasajeros en medio de la angustia y la desolación de la ruta patagónica.

En alguna de las escenas se ve que, iluminados únicamente por las llamas del micro, algunos de los pasajeros intentan organizar y resguardar algunas de las valijas y bolsos que lograron rescatar al escapar de la unidad y antes de que el fuego tomara toda la carrocería.

El rescate de los pasajeros varados

Medios locales informaron que otro coche de la compañía Mar y Valle acudió para recoger a los damnificados y llevarlos a destino.

No obstante, hubo testimonios de que al menos algunos de ellos tuvieron que arreglárselas por su propia cuenta y con grandes dificultades.

Una pasajera, por caso, relató que tuvo que caminar un larguísimo trecho en medio de la oscuridad y la estepa patagónica, y con el temor de toparse con animales salvajes, hasta ser rescatada por un micro de otra firma, según consignó el medio EQSnotas.

“Caminamos 22 kilómetros para que nos auxiliara (un colectivo de) Vía Tac. Después nos dijeron que andaban varios pumas, pero qué sé yo, a Dios gracias estamos todos bien. Una chica perdió todo”, expresó la mujer en referencia a la odisea vivida primero arriba del micro y luego al tener que trasladarse a pie por la noche de Chubut sin ningún tipo de protección.