Luego de los primeros análisis realizados, confirmaron la medida al menos hasta fin de mes. Hace dos semanas internaron a una mujer que comió cholgas.

Tras los análisis efectuados luego de un caso de intoxicación por marea roja , la Secretaría de Pesca de Chubut confirmó la veda, al menos hasta fin de noviembre de 2026, para la extracción de moluscos y gasterópodos en la costa de toda la provincia.

Según se informó, la diposición fue adoptada a partir de los valores de TPM ( toxina paralizante de moluscos ) detectados en los muestreos realizados.

El organismo provincial indicó que las muestras fueron evaluadas en función de los límites máximos de toxinas permitidos para el consumo humano, establecidos por el Código Alimentario Argentino .

La TPM es una biotoxina que puede acumularse en mariscos, como mejillones, almejas, cholgas, vieiras y caracoles de mar.

Está prohibida la extracción de todo tipo de mariscos excepto la vieira tehuelche.

Es producida por microalgas marinas que proliferan durante el fenómeno conocido como marea roja, y no hay forma de detectarla a simple vista o de manera “casera” por lo cual la única solución es la veda hasta tanto los análisis de laboratorio confirmen que el consumo de mariscos es seguro.

El consumo de animales contaminados con TPM puede llegar a ser mortal para los seres humanos.

Cómo sigue la veda en Chubut

La comunicación del organismo provincial llegó después de que pescadores del Golfo San José -del lado norte de la Península Valdés- pidieron el levantamiento de la medida, aduciendo que el caso de intoxicación se produjo en el Golfo Nuevo -al sur de la península- y por el consumo de mariscos en una zona donde ya había veda vigente.

Desde la Secretaría de Pesca, no obstante, señalaron que la veda abarca toda la costa provincial y que estará sujeta a los resultados de nuevos análisis de toxinas que se realicen.

Asimismo, su levantamiento dependerá del cumplimiento de los Programas de Prevención y Control de Marea Roja y de Clasificación de Zonas, que lleva adelante la Secretaría de Pesca.

La toxina de la marea roja solo puede ser detectada mediante análisis de laboratorio.

Las autoridades informaron continuarán con el monitoreo y los controles de laboratorio para determinar la presencia de toxinas en los moluscos y evaluar las condiciones sanitarias de las distintas áreas de extracción en la provincia de Chubut.

Cholgas contaminadas y un reclamo de pescadores

La prohibición de pesca de moluscos en los 600 kilómetros de costa chubutense fue dispuesta después de que una mujer debió ser internada en el Hospital Zonal Andrés Ísola, de Puerto Madryn, con síntomas compatibles con una intoxicación por marea roja.

La paciente, que fue dada de alta luego de algunos días en observación, había consumido cholgas provenientes de Puerto Pirámide, en el Golfo Nuevo de Península Valdés, donde ya había veda desde el 5 de agosto.

A partir de este caso, se dispuso la veda para casi todas las especies de moluscos y gasterópodos, con la única excepción de la vieira tehuelche.

Posteriormente, la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn, pidió que se levantara la prohibición en el Golfo San José, del lado opuesto de Península Valdés, argumentando que el 10 de noviembre -un día antes de que internaran a la mujer- se había hecho un análisis en esa área y que habían dado negativo.

"No es que dio ‘un poquito’, dio cero", aseguró Emanuel Delgado, presidente de la asociación.

No obstante, la cartera de Pesca de Chubut mantuvo la prohibición para todo el territorio provincial.