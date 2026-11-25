Un grupo de científicos tomó imágenes en un parque provincial de la provincia de Chubut . Es el animal más grande del mundo y puede pesar hasta 140 mil kilos.

¿Cuál es el ejemplar del animal más grande del mundo? Fue visto en las aguas de Chubut

Grande fue la sorpresa cuando un equipo de investigación del Parque Provincial Patagonia Azul -ubicado en la provincia de Chubut -, que realizaba tareas de identificación fotográfica de ballenas sei y jorobadas en la costa patagónica, divisó un ejemplar del animal más grande del mundo .

Por primera vez, este equipo de investigadores pudo realizar una toma de la que hasta el momento no existián registros en la zona del parque.

"Salimos un ratito a navegar. Tenemos un proyecto de fotoidentificación enfocado principalmente a ballenas jorobadas y, como el pronóstico anunciaba buen clima, aprovechamos la ventana de tiempo", contó Tomás Tamagno, técnico de campo del equipo.

Cuando le tomaron la foto a la ballena azul, el animal se alejó

Tamagno consignó que "vimos un par más, habría por lo menos cuatro ballenas saltando al mismo tiempo, una locura. En un momento teníamos varias alrededor nuestro. Nos encontramos con esta ballena -la ballena azul- que salió del agua, pero era distinta, era gigante, muchísimo más grande que cualquier otra que hayamos visto".

Por primera vez, este equipo de investigadores pudo realizar una toma de la ballena azul -de la que hasta el momento no existián registros en la zona del parque-.

Tamagno prosigue así con su apasionado relato: "Nos acercamos un poco, con cuidado, para ver qué era y nos encontramos con una ballena azul. Por suerte pudimos tenerla más o menos cerca para sacar unas buenas fotos". Luego de que los científicos captaran la toma de la ballena azul, el enorme animal se fue entre las olas, a toda velocidad, mar adentro. Pero el registro fotográfico ya había sido logrado.

Cabe recordar que la ballena azul es una especie en peligro de extinción, que recorre miles de kilómetros a lo largo de toda su vida. Según indicaron los científicos, es probable que el ejemplar avistado corresponda a la subespecie de ballena azul antártica (Balaenoptera musculus intermedia), reconocida como el animal más grande del mundo. Puede alcanzar los 30 metros de largo y pesar entre 75.000 y 140.000 kilos.

Una hipótesis probable de cómo la ballena azul llegó a Chubut

Si bien es cierto que en algunas oportunidades se obtuvieron registros ocasionales de ballenas azules en el Golfo San Jorge, nunca habían aparecido en el sector norte. Al respecto, Tamagno observó que "es un avistaje súper importante, porque no teníamos registrada la ballena azul en el Parque Patagonia Azul. Nunca la habíamos visto en todos los años que venimos trabajando y saliendo frecuentemente al mar".

Y si bien más de una hipótesis podría explicar la aparición de la ballena azul en esta zona, lo cierto es que no está claro cómo fue que sucedió. A diferencia de otras que tienen patrones migratorios claros y períodos de ayuno, la ballena azul se alimenta durante todo el año consumiendo entre 3 y 5,5 toneladas de alimento por día.

"No es que está pasando solamente, sino que quizás también tenga algo de alimento con el que se sustente en estas aguas", aventuró Tamagno.