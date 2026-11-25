Cuando fueron a ponerle el dispositivo, el sospechoso no estaba. Tenía permiso para ir al psiquiatra y no volvió. Una cámara lo detectó asaltando una casa.

Le dieron domiciliaria al acusado de un homicidio pero llegaron tarde con la tobillera.

El Ministerio de Seguridad del Chubut confirmó que se encuentra prófugo Brian Emanuel Huenchullán Muñoz, único acusado en un crimen ocurrido ocurrido hace 14 años cuya causa fue elevada a juicio la semana pasada.

Huenchullán está sindicado como presunto autor del homicidio de Rodrigo Colihuinca, un estudiante de 17 años cuyo cuerpo fue hallado en marzo de 2012 en un descampado cerca del barrio Malvinas Argentinas de Trelew , seccionado y decapitado.

El ahora prófugo fue puesto en prisión domiciliaria el pasado miércoles 18 de noviembre cuando el juez Marcelo Nieto Di Biase elevó a juicio la causa por el homicidio.

Según afirmó el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, el viernes 20, cuando el técnico de la Policía fue a colocarle al acusado la tobillera electrónica para la prisión domiciliaria, Huenchullán ya no estaba allí.

“Tenía autorización para salir e ir al psiquiatra. Pero no volvió más”, admitió el ministro.

Rodrigo Colihuinca fue asesinado y descuartizado en Trelew en 2012.

A partir de la declaración de prófugo y el pedido de búsqueda y detención dictado ese mismo día, se lo identificó a través de cámaras de seguidad de una vivienda particular del centro de Trelew, cometiendo un asalto violento del que se habría llevado una importante suma de dinero.

El ministro explicó que el procedimiento que se dispuso para la colocación de la tobillera fue llevado a cabo tal como indican las normas.

Asimismo, cuestionó que la jueza Mirta Moreno no haya concedido los pedidos de allanamientos realizados tras la aparición de las imágenes de las cámaras con el objetivo de dar con Huenchullán.

“La tobillera se le coloca una vez que está en su domicilio”, indicó Iturrioz.

“Ahora nosotros también queríamos la orden para allanar los domicilios donde sabemos que puede estar, por el asalto de la vivienda donde se llevó 7 millones de pesos, pero nos dijeron que no,que faltaba hacer reconocimiento en ruedas, y después (la jueza Moreno) nos exigió una petición de comparación de voz. Eso tarda meses y en el país lo hace solamente Gendarmería”, se quejó el funcionario provincial.

El homicidio en Trelew y las sospechas

El 15 de marzo de 2012, Rodrigo Colihuinca se fue de su casa rumbo a la escuela en la que cursaba la secundaria, donde tenía que hacer un trabajo. Nunca regresó y al día siguiente, su cuerpo desmembrado fue hallado en un descampado de Trelew.

Huenchullán tenía 16 años cuando ocurrió el homicidio y pasó a ser el único imputado después de presentarse, en mayo de 2024, en la Comisaría Segunda de Trelew y confesar que había participado del hecho.

Luego de aquella confesión, Huenchullán fue internado en un centro e salud mental ya que había dicho que tenía depresión y ataques de ansiedad, y que había consumido drogas.

Las pesquisas posteriores y las marchas para pedir justicia no lograron que la investigación avanzara. Durante más de una década, no hubo siquiera sospechosos del asesinato, hasta la aparición de Huenchullán.

En mayo de 2025, el cotejo de ADN tomado de un cabello encontrado en los restos de Rodrigo permitió identificar a un segundo implicado que tenía 15 años en el momento del crimen, por lo cual no pudo ser imputado.