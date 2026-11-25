Se aplicó dos dosis en Esquel. Había logrado un acuerdo económico para evitar el proceso, pero fue anulado. Y ahora rechazaron nuevos recursos de su defensa.

Va a juicio un exdiputado nacional acusado de recibir vacunas del covid que no le correspondían (foto de EQS Notas).

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia rechazó dos pedidos de la defensa de Santiago Igón, del exdiputado nacional por Chubut , quien ahora irá a juicio oral por haberse aplicado la vacuna contra el Covid-19 sin que le correspondiera.

La causa sigue ese rumbo luego de que se anulara una reparación integral que contemplaba un pago de $3.000.000 de su parte, y que abría la puerta a evitar el juicio.

Igón, dirigente de La Cámpora en Chubut , fue diputado nacional durante dos períodos legislativos, entre 2015 y 2023.

Está acusado de haber recibido dos dosis de Sputnik V en el Hospital Zonal de Esquel cuando no integraba los grupos de riesgo habilitados y en consecuencia, no le correspondía el acceso a la vacuna.

Los jueces consideraron que los planteos presentados ahora por su defensa para evitar el juicio no podían resolverse en esta etapa del proceso.

De este modo, el expediente avanza hacia un debate oral y público, después de varios capítulos judiciales.

¿Vacunación VIP en Esquel?

La investigación nació por un episodio del 17 de febrero de 2021 en el Hospital Zonal de Esquel, durante la pandemia de coronavirus.

Según la acusación, el entonces diputado nacional recibió las dos dosis de Sputnik V cuando la campaña estaba reservada al personal de salud y él no estaba entre los grupos habilitados, aunque presentaba factores de riesgo.

El exdiputado Santiago Igón recibió la primera dosis de la vacuna contra el covid el 17 de febrero de 2021 en el Hospital de Esquel (foto ilustrativa).

La Fiscalía entendió que Igón obtuvo un beneficio indebido por su función política y lo acusó por aceptación de dádivas.

En la misma causa está imputado Carlos Emiliano Biondo, exjefe del Programa Sanitario de Esquel, a quien se señala por haber autorizado la vacunación.

La propuesta de una reparación económica

En septiembre de 2025, el Tribunal había aceptado una propuesta de reparación integral de los acusados.

Según ese acuerdo, inicialmente aceptado, Igón pagaría $3.000.000, mientras que Biondo se haría cargo de $1.000.000, que serían destinados al hospital de Esquel.

La aceptación inicial abría la posibilidad de extinguir la acción penal y evitar el juicio oral.

Sin embargo, el fiscal Teodoro Nürnberg luego cuestionó la medida y sostuvo que ese mecanismo no correspondía en un caso con funcionarios públicos y gravedad institucional.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al planteo fiscal, anuló la resolución que permitía cerrar la causa y ordenó que el proceso continuara hacia el juicio oral y público.

Qué pidió la defensa antes del juicio

Ahora, en un nuevo recurso antes del juicio, los abogados particulares de Igón, Julio Bravo y Walter Reinoso, hicieron dos presentaciones ante el Tribunal, según informó EQS Notas.

El acuerdo en juicio abreviado que había sido convalidado contemplaba el pago de $3 millones por parte del exdiputado por Chubut, que serían destinados al Hospital Zonal de Esquel.

La primera apuntaba a la segunda dosis. Según el Registro Federal de Vacunación Nominalizado, esa aplicación se concretó cuando la vacuna ya estaba disponible para toda la población.

De ahí, concluían que ese episodio no tendría relevancia penal y pedían que se lo contemplara antes del debate.

El testimonio de una médica

La segunda presentación buscaba sumar el testimonio de la médica Alejandra Fernández, estudios de laboratorio de 2013 y 2014 y un resumen de historia clínica fechado el 8 de septiembre de 2026.

Con ese material querían acreditar las patologías y los antecedentes médicos del exlegislador que podrían haber justificado la aplicación de las dosis.

El fiscal Mariano Sánchez se opuso a ambos pedidos.

Sobre la segunda dosis, recordó que el tema ya se había discutido y que podía volver a plantearse como cuestión preliminar antes de que arranque el juicio.

En cuanto a la documentación médica, afirmó que se ofreció fuera de término y que la defensa ya había perdido la oportunidad procesal de incorporarla.

Por qué el tribunal rechazó los planteos

Los jueces Enrique Baronetto, Ángela Pagano Matta y Sebastián Ruiz explicaron que no podían zanjar de antemano la cuestión de la segunda dosis mediante una convención probatoria sin la conformidad de la Fiscalía.

Señalaron que la defensa no pretendía solo fijar una fecha de aplicación, sino obtener una conclusión jurídica sobre la falta de relevancia penal de ese episodio.

Esa valoración, indicaron, exige que antes se desarrolle el juicio y se produzca la prueba.

Los antecedentes médicos del exdiputado

Sobre los antecedentes médicos, el Tribunal recordó que la defensa ya había presentado documentación sobre la salud de Igón y las circunstancias de la campaña de vacunación.

Admitieron que los estudios nuevos podían estar relacionados con la estrategia defensiva, pero advirtieron que eso no habilita a incorporarlos en cualquier momento.

Santiago Igon fue diputado nacional por Chubut de 2015 a 2023.

Además, según puntualizaron, los abogados no explicaron por qué no ofrecieron antes los análisis de 2013 y 2014 ni otros antecedentes.

El resumen de historia clínica de septiembre de 2026 tampoco sería necesariamente una prueba novedosa, porque remite a patologías que la propia defensa dice conocer desde hace tiempo.

Consideraron, además, que tampoco se demostró que el testimonio de la médica ni los informes complementarios fueran indispensables antes del debate.

Según el Tribunal, el rechazo no impide sostener la teoría del caso de Igón, ya que hay evidencia médica incorporada al expediente.