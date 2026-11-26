Involucra a alumnos de varias escuelas de Chubut y tiene cientos de seguidores. La Fiscalía de Comodoro Rivadavia investiga quiénes están detrás.

Un misterioso canal de WhatsApp escracha a pibes de secundaria con fotos, datos e insultos (foto ilustrativa).

Padres de escuelas secundarias de Comodoro Rivadavia , en la provincia de Chubut, manifestaron su preocupación por la aparición de un canal público de WhatsApp que está difundiendo imágenes y datos de muchos de sus hijos, con publicaciones ofensivas.

Según se hizo público, el canal anónimo ya tiene más de 850 seguidores y comparte publicaciones ofensivas sobre estudiantes de distintas escuelas, con nombres, apellidos, fotografías, videos y datos de los cursos a los que asisten los chicos.

“Es muy preocupante el nivel de violencia que generan todo el tiempo”, le contó al medio local Adnsur una mamá que se identificó como María José.

La mujer explicó que hay alrededor de diez escuelas cuyos alumnos aparecen mencionados en el canal denominado “Escrachos y bardo CR 01”.

El canal de escraches en WhatsApp tiene cerca de 850 seguidores.

Contó que, además de la información personal de los menores de edad, las publicaciones incluyen comentarios que pueden desencadenar discusiones, enfrentamientos y acusaciones entre adolescentes que, en principio, ni siquiera saben quién está detrás de los mensajes.

En busca de los responsables

El canal ya fue denunciado en la Comisaría de la Mujer de Comodoro Rivadavia.

María José precisó que, de acuerdo con lo que le transmitieron desde la Fiscalía, están buscando establecer quiénes crearon y administran el WhatsApp.

Indicó, en ese sentido, que los administradores serían cuatro, y que deben determinar quiénes son y qué participación tuvo y tiene cada uno.

La mamá dijo que, de acuerdo a los datos que manejan, serían adolescentes que conocen a los chicos expuestos en las publicaciones.

"Como (el canal) es anónimo, ponen un alias para escrachar a otro. Entonces ahí se genera este inconveniente, porque no sabemos quiénes están atrás", aclaró.

Buscan a los más chicos

Los alumnos expuestos son, principalmente, adolescentes de entre 12 y 14 años, que cursan alguno de los tres primeros años de la secundaria.

La mujer explicó también que ella tomó conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la red social a partir de un enojo que tuvo su hijo con un compañero.

Relató que los dos chicos estaban teniendo dificultades y enfrentamientos entre sí porque cada uno creía que el otro estaba aludiendo a él en mensajes ofensivos.

Al revisar el canal, la madre descubrió que las publicaciones provenían de alguien más que, desde el anonimato, estaba provocando la pelea.

"Mi hijo es víctima y el compañerito también está expuesto. Entonces había un desentendimiento entre ellos, porque se echaban la culpa: '¿Vos lo escribiste?'. Y en realidad ninguno de los dos escribió", agregó.

Así suman seguidores

El tenor de los mensajes varía entre algunas publicaciones que la mamá consideró “leves” y otras de mayor gravedad, con insultos y agresiones dirigidas tanto a varones como a mujeres.

Cuando les apuntan a las chicas, los mensajes utilizan con frecuencia descalificaciones especialmente ofensivas. Por otra parte, algunas publicaciones incentivan a golpear o agredir a determinados compañeros.

La fórmula a través de la cual involucran a los alumnos es de lo más simple: al hijo de María José -como a muchos otros- le llegó un enlace de invitación al canal y él ingresó.

Aunque nunca participó escribiendo mensajes, desde entonces empezó a recibir las publicaciones, incluyendo aquella que lo enfrentó con un compañero.

En cuanto a la investigación formal, según indicó la mujer, están a la espera de que la Fiscalía de Comodoro Rivadavia analice un teléfono donde se encuentra el canal para avanzar con las averiguaciones.