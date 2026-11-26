El servicio de mensajería de Meta permitirá personalizar los stickers con sonidos o grabaciones de voz. Cómo funcionará.

Después de permitir los nombres de usuario y de activar la transcripción de audios a textos, WhatsApp ya se prepara para lanzar su próxima novedad : hablamos de la posibilidad de incorporar sonido y grabaciones de voz en los stickers que se envían en las conversaciones. Esta herramienta fue descubierta por sitios especializados en una versión de prueba para Android .

La novedad apunta a que los stickers ya no sean solamente imágenes estáticas o animadas, sino que también transmitan frases, sonidos y expresiones que acompañen lo que se muestra en pantalla. De esta manera, los usuarios podrán personalizar sus creaciones y hacer que los mensajes sean más expresivos , sin necesidad de enviar un audio separado.

La nueva función permitirá asociar un sonido a un sticker creado a partir de una imagen. Durante el proceso de edición , la aplicación de mensajería incorporará un botón con un ícono de ondas de sonido , desde el cual será posible acceder a las opciones para añadir audio.

Según las filtraciones, los usuarios podrán elegir entre dos alternativas: grabar su propia voz directamente desde la aplicación o seleccionar un archivo de audio almacenado en el celular. Esto permitirá crear stickers con frases, expresiones, sonidos divertidos o mensajes personalizados para compartir con amigos, familiares y grupos.

La herramienta fue descubierta en una versión de prueba para Android.

A diferencia de lo que sucede con los mensajes de voz, la herramienta tendrá una duración limitada y el audio asociado al sticker no deberá superar los 10 segundos. En caso de seleccionar un archivo más largo, la aplicación permitirá recortarlo para elegir el fragmento que acompañará a la imagen.

La nueva opción no estará limitada únicamente a las imágenes estáticas. WhatsApp también trabaja en la posibilidad de que los stickers animados creados a partir de videos conserven parte de su sonido original. En este caso, la función tomará automáticamente cinco segundos del audio de la grabación utilizada para crear el sticker. Sin embargo, los usuarios también tendrán la posibilidad de modificarlo, reemplazando el audio original por una grabación propia o por otro archivo guardado.

Cómo se enviarán los stickers con audios

Una vez que el sticker esté listo y se envíe en la conversación, aparecerá con un icono de volumen que permitirá identificarlo como una imagen con audio. A diferencia de un mensaje de voz tradicional, el sonido estará asociado directamente con el sticker y no se enviará como un archivo independiente.

La nueva opción permitirá grabar un mensaje de voz para asociarlo a un sticker.

Para escucharlo, el destinatario deberá tocar el sticker dentro de la conversación. De esta forma, la reproducción no se activaría automáticamente al recibir el mensaje, sino que quedaría a elección de la persona que lo recibe. Este mecanismo permitiría utilizar los stickers con audio sin generar sonidos inesperados mientras se navega por los chats.

Además, de acuerdo a las pruebas conocidas, la reproducción respetaría el modo silencioso del teléfono y WhatsApp incorporaría una opción para silenciar manualmente estos sonidos, una configuración que podría mantenerse para los siguientes stickers que se reproduzcan.

Cuándo llegaría la nueva función de WhatsApp

La función fue descubierta en una versión de prueba para Android identificada como v2.26.41.11, a partir de un análisis realizado por Android Authority, que permitió observar cómo sería el proceso de creación y reproducción de los stickers con sonido.

El lanzamiento de la nueva herramienta aún no tiene fecha oficial.

Por el momento, la herramienta no está disponible, ya que se encontraría en etapa de desarrollo. Meta, empresa dueña del servicio de mensajería más usado del mundo, no anunció una fecha oficial de lanzamiento ni confirmó cuándo comenzaría a activarse.

Además, como es habitual en este tipo de novedades, es posible que la función se habilite de manera progresiva, por lo que podría llegar primero a determinados usuarios o versiones de la aplicación antes de estar disponible para todos.