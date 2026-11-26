El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó un recurso de la defensa del productor ganadero declarado culpable y ratificó un fallo que marca precedente.

Confirmaron la condena por la masacre de pingüinos de Punta Tombo.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó la impugnación extraordinaria de la defensa de Ricardo Adolfo La Regina y confirmó su condena a tres años de prisión de ejecución condicional, la misma pena que ya habían ratificado las dos instancias anteriores.

Se trata del caso conocido como la "masacre de pingüinos" de Punta Tombo. En rigor, la condena dictada en noviembre de 2024 en primera instancia es por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares adultos de pingüinos de Magallanes en Punta Clara .

El fallo respalda el trabajo de la fiscal general jefe Florencia Gómez, que hoy es titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA) y quien en la investigación reconstruyó los hechos y formuló la acusación , que fue convalidada y que derivó en un importante precedente en lo que hace al daño ambiental .

Tras la confirmación, la fiscal destacó la importancia de que los delitos ambientales se aborden con herramientas específicas y reciban una respuesta del sistema judicial.

"Los daños al ambiente y a la fauna silvestre no son hechos ajenos al sistema penal. Cuando los hechos configuran delitos, deben ser investigados con la seriedad que merecen, llevados a juicio y sometidos a las decisiones de la Justicia", señaló tras la decisión del STJ chubutense.

Los tres fallos contra el responsable del daño ambiental

El primer fallo se conoció el 20 de noviembre de 2024, cuando un Tribunal Colegiado de Rawson condenó a La Regina por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal.

Además, dispuso el decomiso de la retroexcavadora que se utilizó en las intervenciones sobre el terreno, destinadas a la apertura de un camino en el predio donde anidaban los pingüinos de magallanes.

Ricardo La Regina (derecha) fue condenado a tres años de prisión condicional, como responsable de daño ambiental en la colonia de pingüinos de Magallanes.

El 21 de mayo de 2025, la Cámara Penal de Trelew confirmó la sentencia y rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa.

La última instancia fue ante el Superior Tribunal. El 21 de abril de 2026 se realizó la audiencia de impugnación extraordinaria: los representantes de La Regina pidieron revocar el fallo, mientras que la Fiscalía y las querellas reclamaron mantener la condena.

Tras escuchar a las partes y deliberar, los integrantes del tribunal rechazaron el planteo de los defesnsores y ratificaron lo resuelto.

De esa manera, la acusación fiscal obtuvo respaldo en todas las instancias del proceso.

Cómo se investigó el daño a los pingüinos

La causa comenzó el 26 de noviembre de 2021, cuando Gómez era fiscal jefe de Rawson (la unidad fiscal especializada que conduce ahora se creó en Chubut, en gran parte, luego del antecedente que marcó este caso).

Los hechos investigados ocurrieron entre agosto y diciembre de ese año, en un sector de Punta Clara, en un predio contiguo a la colonia de pingüinos de Punta Tombo -una de las más importantes del mundo- y dentro del área de la reserva Patagonia Azul, reconocida internacionalmente por su importancia ambiental.

Florencia Gómez, fiscal de Chubut.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el desmonte, la apertura de caminos y la remoción de suelo afectaron sectores de reproducción donde se concentraba una importante cantidad de nidos.

Imágenes satelitales como prueba

Para reconstruir las intervenciones y dimensionar el daño, la fiscalía armó una estrategia probatoria interdisciplinaria que reunió evidencia científica, técnica y testimonial.

Participaron especialistas y organizaciones nacionales e internacionales, públicas, privadas y no gubernamentales.

Uno de los aspectos más destacados fue la incorporación de imágenes satelitales como prueba directa en una investigación penal.

Junto con los estudios cartográficos, los informes técnicos, las inspecciones en el lugar y los testimonios de especialistas, permitieron reconstruir las modificaciones del terreno y establecer el impacto sobre el ecosistema.

Esa evidencia resultó central para sostener la acusación durante el debate oral y para acreditar tanto los hechos como la responsabilidad penal del condenado.

Justicia ambiental: qué dejó el caso de Punta Tombo

El caso tuvo repercusión nacional e internacional por la magnitud del daño y por las herramientas utilizadas para demostrarlo.

Despertó además el interés de medios de comunicación, especialistas y organizaciones ambientales de distintos lugares del mundo.

Los hechos investigados ocurrieron en 2021.

Las transmisiones en directo de las audiencias por Youtube, de hecho, despertaron interés internacional.

La causa también abrió una discusión sobre los límites del derecho a la propiedad privada frente a las normas de protección ambiental y de la fauna silvestre, en tanto La Regina, productor ganadero, estaba haciendo uso de un terreno privado.

Entre las consecuencias posteriores a la muerte de pingüinos y la destrucción de nidos, el área natural protegida Punta Clara-Punta Tombo triplicó su superficie.

Más tarde, la justicia chubutense creó la Unidad Fiscal especializada en delitos ambientales y maltrato animal, que hoy encabeza la responsable de investigar lo sucedido en la colonia de pingüinos.