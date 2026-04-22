El empresario Ricardo La Regina presentó la tercera apelación a la sentencia que lo condenó. Debe definir el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.

Masacre de pingüinos en Punta Tombo: el fallo final aún no sale y la fiscal dijo que la ley es "una locura".

Tras la audiencia de impugnación en la que el empresario Ricardo La Regina apeló por tercera vez su condena por la masacre de pingüinos en la Reserva Protegida de Punta Tombo, el Superior Tribunal de Justicia ( STJ ) de Chubut deberá definir si confirma la sentencia o absuelve al productor agropecuario.

Si bien se espera que el fallo definitivo salga en un tiempo relativamente corto, lo concreto es no hay plazos establecidos para que el STJ dé su decisión final acerca de un juicio que ya lleva cinco años.

La Regina fue hallado culpable en primera instancia por los delitos de daños agravados (tres hechos en concurso real) y crueldad animal, sentencia que fue ratificada luego por la Cámara de Apelaciones de Trelew .

Se le aplicó una pena de tres años de prisión condicional y se le secuestró la máquina retroexcavadora con la que, según quedó establecido, causó la muerte de al menos 100 pingüinos de Magallanes y la destrucción de 175 nidos entre agosto y diciembre de 2021.

Tombo1.jpg Pingüinos muertos y nidos destruidos en Punta Tombo.

Frente al nuevo pedido de absolución presentado por la defensa de La Regina, la fiscal Florencia Gómez -al frente de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales- y la fiscal de impugnación Silvia Pereira Dos Santos sostuvieron la validez de la prueba producida durante el proceso y defendieron las condenas confirmadas en instancias anteriores.

Para la fiscal hay que cambiar la ley

Gómez definió los hechos como “el caso el caso de laboratorio para la figura de ecocidio” y lamentó que la legislación actual, que tiene más de 70 años, no contemple penas más severas.

“Logré acreditar en juicio, después de la intervención de más de 92 expertos en distintas materias, que se había impactado en una colonia de reserva de biósfera, donde se arrasó y hay zonas que son irrecuperables”, remarcó la fiscal en diálogo con el diario Infobae.

Florencia Gómez, fiscal jefa de Chubut Florencia Gómez, fiscal de Chubut.

“Después de una investigación que me llevó más de tres años, tuve que acusar por un tipo penal mínimo, que es el delito de daños agravados, cuando tendría que haber contado con la figura de ecocidio, con una escala penal mucho más gravosa, y el imputado hoy en día estaría en prisión preventiva”, agregó.

“Seguimos en la misma, con una ley de crueldad animal de 1954, que no contempla todo y cada uno de los casos, donde tiene el delito, la pena más grande del delito por matar a un animal es de un año. Una locura”, lamentó la funcionaria judicial.

Define el STJ

“Hasta que el Congreso no apruebe una ley coherente de ecocidio, no vamos a tener nada los fiscales”, completó Gómez.

De todos modos, se esperanzó en “que se confirme la condena para dejar doctrina latinoamericana en impacto ambiental”, ya que es la primera vez que se castiga a un individuo por actuar contra el ambiente, lo que podría generar jurisprudencia para la Argentina y toda la región.

Ahora, los ministros de la corte chubutense, Javier Raidan, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos, Camila Banfi y Mario Vivas, deben decidir si mantienen la condena a La Regina, la revocan o introducen modificaciones.