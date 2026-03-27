Masacre de pingüinos en Punta Tombo: la última chance del empresario condenado para evitar la pena

La corte suprema de Chubut resolverá después de escuchar a su abogado defensor, la Fiscalía y las asociaciones ambientalistas querellantes.

El productor Ricardo La Regina (derecha) junto a su abogado en la audiencia de apelación del juicio por la Masacre de Punta Tombo, en Chubut.

El empresario ganadero Ricardo La Regina tendrá el próximo 21 de abril su última chance para revertir la condena que le impusieron aplastar más de 140 nidos de pingüinos y electrificar a más de un centenar de ejemplares adultos al abrir un camino con una topadora sin autorización en la reserva protegida de Punta Tombo , en la provincia de Chubut .

La fecha para la Audiencia de Impugnación Extraordinaria fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut, el máximo organismo judicial de la provincia.

La Regina fue condenado por daño ambiental agravado y crueldad animal, y se le impuso una pena de tres años de prisión condicional que apeló en sucesivas instancias, pero siempre se ratificó la condena.

Tombo-Greenpeace.jpg Greenpeace es una de las querellantes por la masacre de Punta Tombo.

Ahora, tras esta última audiencia en la que declararán los representantes de la acusación, la defensa y las organizaciones ambientalistas querellantes (Greenpeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación de Abogados Ambientalistas), el acusado podrá ser absuelto o la condena quedará firme.

La decisión, en los primeros días de mayo

La audiencia será oral y pública, tal como ordena el Código Procesal Penal. Allí los ministros del STJ escucharán a las partes y tendrán la posibilidad de interrogarlas.

Fiscalía, querella y defensa no podrán introducir motivos nuevos de queja, sino ampliar los ya presentados o desistir. Después de esto, la Sala Penal del Tribunal tendrá 10 días de plazo para rechazar o admitir impugnaciones y dictar su resolución final.

El fallo que condenó a La Regina es considerado un hito en la protección de la fauna, y también sentó un precedente para la justicia ambiental en el país y Latinoamérica.

Tombo1.jpg Punta Tombo: cientos de nidos fueron destruidos, y murieron decenas de pingüinos adultos.

La fiscal de Rawson Florencia Gómez había pedido cinco años de prisión efectiva para La Regina. Finalmente, la condena fue de tres años de cumplimiento condicional con reglas de conducta. Esta pena, de todos modos, fue rechazada por la defensa del empresario, hasta llegar a esta última etapa de la causa.

Qué pasó en Punta Tombo

Durante el proceso judicial quedó comprobado que La Regina utilizó maquinaria pesada para abrir un camino en su estancia "La Perla", ubicada en el Departamento Florentino Ameghino y lindante con la reconocida reserva de pingüinos de Magallanes que todos los años visitan miles de turistas. Estas acciones provocaron la muerte de numerosos ejemplares durante la temporada crítica de cría y reproducción.

Los hechos no fueron aislados sino reiterados en tres períodos específicos durante 2021: del 10 al 14 de agosto, del 10 al 14 de septiembre y entre el 26 de noviembre y 4 de diciembre.

“En el marco de esos tres hechos, Ricardo Adolfo La Regina, sin autorización administrativa previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retroexcavadora) procedió al desmonte completo de vegetación nativa y remoción de suelo provocando daños irreversibles a la fauna y flora autóctonas del lugar, dañando el hábitat reproductivo del pingüino de Magallanes”, indicó el fallo original.

En una de las audiencias judiciales, el propio La Regina tomó la palabra y reiteró su inocencia. "Nunca maté a un pingüino", afirmó categóricamente ante los magistrados. Explicó que la apertura del camino que realizó con la máquina era una obra necesaria porque estaban robándole sus vacas.