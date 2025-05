Masacre de pingüinos en Punta Tombo: La Regina pidió que anulen su condena y le devuelvan la retroescavadora

La Cámara de Apelaciones de Trelew fue escenario esta semana de una audiencia clave en el resonante caso del supuesto "ecocidio" en la colonia de pingüinos de Punta Tombo . El productor Ricardo La Regina , condenado en primera instancia a tres años de prisión condicional (no los cumple en la cárcel), compareció ante los jueces para solicitar la anulación del veredicto y, también, la devolución de la retroexcavadora con la que hizo el camino que generó los daños, y que le fue incautada.

"No fue un juicio ni un proceso que buscaba la verdad. Debía existir una condena sí o sí por fines de intereses personales, políticos y apetencias de progreso profesional", manifestó el abogado defensor durante la audiencia de apelación, según consignó Diario Jornada.

La defensa insistió en que jamás se comprobó la muerte de pingüinos ni daños a huevos en la zona. "No se comprobó ni acreditó la existencia de un pingüino muerto ni un huevo dañado, porque no sucedió. Por eso no existen rastros y en la sentencia hicieron malabares para pretender darlos", argumentó el letrado.

Los números de la masacre de Punta Tombo

El abogado defensor realizó una comparación numérica para resaltar lo que considera inconsistencias en la acusación. Según sus cálculos, los restos de 35 pingüinos adultos y entre 50 y 70 huevos que supuestamente fueron destruidos "representan unos 160 kilos, es decir, una vaca pequeña o dos personas de contextura mediana". La defensa considera ilógico que semejante volumen haya desaparecido sin dejar evidencia.

También cuestionó la magnitud del impacto ambiental señalado. "La afectación se determinó en 2.049 metros cuadrados cuando la colonia de pingüinos abarca 10 millones de metros cuadrados, es decir un 0,002%. Los 35 pingüinos que se calculó fueron muertos integran una colonia de 60 mil individuos, el 0,058% del total", precisó.

pinguinos Punta Tombo El defensor dijo que no se pudo probar la matanza de pingüinos ni la destrucción de huevos en el campo contiguo a Punta Tombo, propiedad de La Regina.

Por su parte, la fiscal Florencia Gómez y los querellantes Eduardo Hualpa y Martín Castro -representando a organizaciones ambientalistas y a la Fiscalía de Estado respectivamente- defendieron la validez del proceso judicial original.

Respecto al planteo sobre la jueza Martini, señalaron que la denuncia presentada por la defensa ante el Consejo de la Magistratura fue "declarada inadmisible por carecer de elementos". Además, recordaron que el Superior Tribunal resolvió recientemente una medida cautelar que mantiene a Martini en su puesto en Rawson por seis meses.

Otro punto de controversia fue el rechazo a la suspensión del juicio a prueba solicitada por La Regina, quien había ofrecido ceder tierras de su campo al estado de Chubut. Según su abogado, en su momento el rechazo a su propuesta no estuvo coorrectamente fundamentado.

La fiscal aclaró ante este planteo que el condenado "no es propietario del campo y por lo tanto no estaba facultado para ofrecer parte del mismo", reiterando su argumento de aquella ocasión.

La Regina, su maquinaria y la economía familiar

Durante la audiencia, el propio La Regina tomó la palabra y reiteró su inocencia. "Nunca maté a un pingüino", afirmó categóricamente ante los magistrados. Explicó que la apertura del camino que realizó con la máquina era una obra necesaria porque estaban robándole sus vacas.

El productor rural manifestó su preocupación económica por la incautación de la retroexcavadora, que según indicó pertenece a su padre. "Ya saqué las vacas del campo, no tengo la máquina, no sé cómo voy a mantener a mi familia", expresó con evidente angustia.

La defensa también cuestionó la calificación de "ecocidio" utilizada en relación al caso. "Se pretende comparar a un hombre de campo que adaptó un alambrado con el gas mostaza utilizado por el Ejército de EEUU en la Guerra de Vietnam", argumentó el abogado de La Regina.

pinguinos punta tombo RIcardo La Regina reiteró que la apertura de un camino y la instalación de un cerco alambrado eran necesarias porque le robaran ganado.

El productor rural señaló que históricamente había colaborado con los especialistas que visitaban su campo para estudiar la fauna local, pero advirtió que esta actitud cooperativa no continuará en el futuro debido a los problemas legales que enfrenta.

Los jueces de la Cámara de Apelaciones deberán ahora evaluar todos los argumentos presentados y definir si hacen lugar al pedido de nulidad del proceso y la consecuente absolución de La Regina, incluyendo la devolución de la maquinaria incautada.

La resolución de este caso, prevista para el 21 de mayo, es aguardada con expectativa tanto por sectores ambientalistas como por productores rurales de la provincia patagónica.