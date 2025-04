Punta Tombo cerró antes su temporada de pingüinos: por qué no se podrá visitar el próximo fin de semana largo

El Gobierno de Chubut avisó que ya no se podrán avistar pingüinos en Punta Tombo.

Aunque normalmente las temporadas de avistamiento de pingüinos finalizan en abril, este año las autoridades anunciaron que la extenderían hasta el 4 de mayo con el objetivo de que se pudiera aprovechar el próximo fin de semana largo que tendrán entre el jueves 1º de mayo -Día del Trabajador- y el domingo 4 quienes no trabajen el viernes 2, que aunque no será feriado nacional, el Gobierno declaró como día no laborable.