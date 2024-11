Masacre de pingüinos en Punta Tombo: cómo votó cada juez y qué argumentó el que mandaba preso a La Regina

Mientras dos votos fueron a favor de una pena condicional para el culpable, el tercer integrante del Tribunal le dio 4 años de cárcel efectiva, que no se aplican.

En el cierre del primer juicio oral y público de la Argentina por daño ambiental , que despertó interés internacional, el tribunal que halló culpable a Ricardo La Regina de ese delito y de maltrato animal por la muerte de pingüinos en Punta Tombo definió que, sin embargo, el dueño del campo contiguo a la reserva de Chubut no irá a la cárcel, ya que le adjudicaron una pena de 3 años de prisión, de cumplimiento condicional.

Sin embargo, el fallo que se conoció este miércoles no fue unánime. Mientras las juezas María Laura Martini y Eve Ponce coincidieron en una pena morigerada, que no es de cumplimiento efectivo, el tercer integrante del tribunal, Carlos Richeri, votó en disidencia por 4 años de cárcel efectiva, tal como habían pedido la fiscal y los querellantes, pero que finalmente no se aplicarán.