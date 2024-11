El juicio por la masacre de pingüinos no se cae: rechazaron la recusación a la presidenta del tribunal

La magistrada de Rawson , cuyo traslado a la capital de Chubut desde Comodoro Rivadavia quedó cuestionado luego de que aceptó un discutido acuerdo de juicio abreviado, no estuvo sola en su decisión.

El primero se había dado el lunes, en los primeros minutos del juicio oral, con el ofrecimiento de una donación de 300 hectáreas del campo del procesado Ricardo La Regina a la reserva de Punta Tombo para lograr un acuerdo abreviado con la Justicia y suspender el juicio.

La propuesta fue descartada por los jueces luego de un cuarto intermedio que duró menos de una hora. Y el juicio, como ahora, continuó su curso. Pero el hecho de que ahora, a diferencia de anteriormente y luego de los cuestionamientos, la jueza Martínez denegara el ofrecimiento en acuerdo con la fiscalía, abrió la puerta para la movida del defensor.

El cuestionamiento del defensor

La recusación realizada por el abogado Federico Ruffa llegó luego de cuatro días en los que un desfile de testigos de la fiscalía progresivamente fue complicando cada vez más a su defendido, que está acusado de pasar con una topadora por arriba de nidos, huevos y crías para abrir un camino en un campo lindante a la reserva que es de su propiedad.

Lo fundó en los cuestionamientos que tanto desde la Gobernación como desde el poder legislativo se hicieron al traslado de la jueza desde Comodoro Rivadavia a Rawson, luego de una decisión de la magistrada fuertemente discutida por el poder político local, desde distintos sectores.

Ruffa citó el título de un reciente artículo periodístico que indicaba que “la situación de una jueza hace dudar sobre la validez del juicio” para realizar el planteo.

Pingüinos-defensor.jpg El abogado Federico Ruffa y su defendido, Ricardo La Regina.

Aunque dijo solidarizarse “por muchas de las cuestiones que ha debido padecer la doctora” a partir de su decisión en un caso vinculado al incendio de la Casa de Gobierno de Chubut, sostuvo que se presenta “una situación que se encuadra y pone en vilo la perspectiva objetiva”.

“Tomamos conocimiento de que cuando se generó el traslado desde Comodoro a Rawson, no concluyó en el marco de ese proceso y la Fiscalía de Estado comunicó un dictamen al Consejo de la Magistratura, cuestionando de forma muy vehemente la capacidad de ese órgano para generar ese traslado, y reclamando que no se actuaba conforme lo establecido, o sea remitir las actuaciones a la Legislatura para que se brinde un nuevo acuerdo”, avanzó el abogado, según precisó Diario Jornada.

Y siguió. “O sea que la Fiscalía de Estado entiende que la situación de la señora como jueza de Rawson no está consolidada en términos constitucionales y legales, no tiene el acuerdo completo según la visión de la propia Fiscalía”.

Ruffa recordó que el Consejo de la Magistratura finalmente accedió al pedido de la Fiscalía de Estado de remitir el traslado nuevamente a la Legislatura para que se expida, y que hasta el momento esto no ha sucedido.

Incluso mencionó que una diputada oficialista y el vicegobernador Gustavo Menna, que por sus rol legislativo deberán resolver resolver sobre el tema, ya se expresaron en contra del traslado.

“Esto pone un temor de parcialidad sobre el actuar de la jueza y por eso planteo la recusación contra Martini”, concluyó.

El juicio por la matanza de pingüinos sigue

La jueza Martini argumentó que la revisión de su traslado no es causa para recusarse. “Mi imparcialidad no fue afectada toda vez que fui designada para intervenir en esta causa por la Oficina Judicial donde al día de hoy ejerzo mis funciones desde el 8 de julio del corriente año. Desde esa fecha he tomado intervención en diferentes causas dictando resoluciones y sentencias conforme a mi función”, aseguró.

También rechazó la idea de que la propia Fiscalía de Estado era quien la ponía en duda al cuestionar su traslado.

“Si alguna parte podría haber cuestionado mi actuación en esta causa era Fiscalía de Estado y eso no ocurrió porque el propio dictamen fiscal señala que el acto de mi traslado se refuta anulable susceptible de ser subsanado por vía de convalidación por la Legislatura sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos”, dijo la magistrada.

En otra parte de su exposición, sostuvo: “Dice el defensor que este planteo de la validez fue expuesto en la Legislatura por (el vicegobernador Gustavo Menna) y (la diputada oficialista Alejandra Aguilera). Le hago saber que me he abocado a intervenir en causas donde los nombrados son denunciantes y ninguno de ellos ha procurado mi recusación en dichas causas”.

Además, consideró que el planteo de la defensa es “extemporáneo”, ya que la discusión sobre su situación como jueza de Rawson “ha sido de público conocimiento, por lo que es evidente que la única finalidad es la de provocar apartamiento de la causa para suspender el proceso”.

Los jueces Eve Ponce y Carlos Richeri también rechazaron la recusación, por lo que el debate continuó, ahora con el turno de los testigos de la defensa, que sin poder trabar el proceso, deberá procurar que esos testimonios alcancen para rebatir las contundentes pruebas que, hasta ahora, fueron aportando los de la fiscalía.