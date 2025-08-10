Neuquén renueva 6 mil luminarias de veredas con tecnología LED

La iniciativa contempla el recambio de 6 mil equipos. La inversión, superior a los 1.300 millones de pesos, es financiada íntegramente con fondos municipales.

La Municipalidad de Neuquén avanza en un ambicioso plan para renovar la totalidad de la iluminación de veredas, reemplazando las antiguas luminarias por tecnología LED . La iniciativa contempla el recambio de 6 mil equipos y demanda una inversión superior a los 1.300 millones de pesos, financiada íntegramente con fondos municipales.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, explicó que el objetivo es modernizar un sistema que ya había quedado obsoleto. “En toda la ciudad tenemos 6 mil luminarias de vereda , que son esas de baja altura con forma de globo y un sombrerito negro sobre columnas. Son muy antiguas, de vieja tecnología, ya no iluminan nada, consumen mucho y no se consiguen repuestos. Por eso estamos haciendo una renovación total”, afirmó.

Las primeras 1.900 luminarias ya fueron adquiridas e instaladas, en el marco de un convenio con la Cooperativa CALF: el municipio se encarga de la compra y la cooperativa, de la mano de obra para el recambio.

Las zonas incluidas en esta etapa comprenden arterias claves como la Avenida Argentina, Avenida Olascoaga, calle Belgrano y Godoy, priorizando los centros comerciales y los circuitos peatonales con los que cuenta la ciudad.

Luminarias 2

Los barrios de Neuquén con tecnología LED

La tecnología LED, destacó Nicola, ofrece múltiples beneficios. “Ilumina más que las lámparas incandescentes o de vapor de sodio, consumiendo menos energía. Esto nos permite ser más eficientes y también contribuir a mitigar el cambio climático, ya que al consumir menos evitamos la quema de combustibles para generar electricidad”, explicó.

Además del ahorro energético, la luz blanca de los LED mejora la visibilidad y los contrastes, lo que incrementa la seguridad para peatones y conductores. “Quien camina por una vereda tiene mejor iluminación para desplazarse, y al mismo tiempo reducimos los costos de mantenimiento porque duran muchas más horas que las lámparas tradicionales”, agregó.

Luminarias 3

Una transformación en las calles de Neuquén

El recambio en veredas se suma a la transformación que ya se concretó en la iluminación de calles, donde se instalaron 40 mil luminarias LED, logrando un 100% de cobertura en todos los barrios. Según el funcionario, el impacto positivo de esta política es doble: mejora las condiciones de seguridad vial y peatonal, y reduce el gasto operativo del municipio.

Nicola subrayó que “la inversión es 100% municipal, con fondos propios, lo cual se debe a una administración eficiente de los recursos. Esto nos permite hacer mejoras significativas en un servicio esencial como la iluminación pública”, concluyó.

Cuando finalice el proyecto, Neuquén será una de las pocas ciudades del país con el 100% de su alumbrado público -calles y veredas- funcionando con tecnología LED, una medida que combina modernización, sustentabilidad y eficiencia económica.