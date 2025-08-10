Giardino: un refugio gastronómico que florece en el corazón de Neuquén

Con una ambientación cuidada, sabores que combinan tradición y productos del Alto Valle, se afianza como un punto de encuentro para quienes disfrutan de la cocina bien hecha y de los sitios calmos.

En pleno centro de Neuquén, entre el ir y venir diario, hay un lugar que invita a detenerse y bajar el ritmo. Giardino significa “jardín” en italiano, y aunque la inspiración mediterránea se deja sentir en su estética y en algunos de sus platos, la propuesta no se limita a reproducir recetas europeas: aquí el protagonismo lo tienen también los productos de la región y una cocina que combina técnicas tradicionales con toques actuales.

El espacio sorprende de entrada. Azulejos importados de Italia , tonos cálidos, vegetación dispuesta con criterio y detalles pensados para transmitir armonía hacen que el visitante se sienta lejos del ruido urbano. No es un local masivo: con apenas 32 cubiertos, Giardino busca ofrecer una experiencia cuidada, íntima y personalizada, donde cada comida se disfruta sin apuro.

Giardino (27) Cocina abierta en el centro neuquino. Claudio Espinoza

Una carta pensada para todo el día

La propuesta gastronómica abarca desde desayunos y meriendas hasta almuerzos, cenas y tragos, con una misma premisa: ingredientes de calidad, respeto por la estacionalidad y combinaciones equilibradas.

Las mañanas pueden arrancar con café intenso al estilo napolitano —breve, cremoso, con carácter—, acompañado por un desayuno clásico de tostadas de pan de campo con huevo revuelto, queso crema y mermelada de la casa ($15.000) o con el desayuno Giardino, que incluye yogurt natural con granola de elaboración propia, fruta fresca y crostini de queso crema y palta (también $15.000). Quienes busquen algo dulce pueden optar por un canoli relleno ($15.000), zeppole ($15.000) o la chocotorta Giardino ($11.500).

Al mediodía, el menú ejecutivo ($15.000), disponible de lunes a viernes, incluye plato principal, bebida y postre o café, ideal para una pausa rápida y completa. Entre los destacados de la carta regular está el risotto de calabaza asada y panceta crocante ($16.000), las focaccias rellenas de autor como la Mediterránea (jamón crudo, burrata y cherries asados, $25.000) o la Patagónica (trucha gravlax, burrata y cebolla encurtida, $28.000), y una selección de pizzas que van desde la clásica Margarita ($18.000) hasta combinaciones más audaces como la Calabresa con longaniza y olivas ($26.000) o la de peperoni con miel picante ($23.000).

Para compartir, las picadas son una buena opción: la versión para dos ($25.000) incluye quesos, fiambres, focaccia, pan de campo y dips caseros; mientras que la “Para Tuto” ($29.000) suma variedad de embutidos, aceitunas, frutos secos y vegetales encurtidos.

Giardino (5) Claudio Espinoza

Café y productos de la zona

Más allá de la comida, Giardino apuesta a ofrecer un buen café. Hay versiones clásicas como el espresso ($3.800 a $5.500 según tamaño) y otras de especialidad como el capuccino ($7.200), el café bombón con leche condensada ($8.500) o el irlandés con whisky y crema batida ($8.500).

Uno de los pilares del proyecto es su vínculo con la producción local. Frutas, verduras, frutos secos, hierbas patagónicas, quesos, pescados y vinos provienen en su mayoría de productores del Alto Valle y la Patagonia. La carta también incluye cervezas artesanales, vermut neuquino y una selección de vinos regionales, como copa de vino ($8.000), malbec ($30.000) o espumante ($35.000), que acompañan muy bien la propuesta culinaria.

Giardino (2) Pizza con burrata recién sacada. Claudio Espinoza

Giardino abre todos los días, de lunes a lunes, de 8 a 00 (los domingos desde las 9). Esto lo convierte en una opción versátil para distintos momentos: desayunos de trabajo, almuerzos relajados, meriendas con amigas, cenas en pareja o encuentros nocturnos con una copa de vino.

El tamaño reducido del salón favorece la sensación de exclusividad y tranquilidad. No hay bullicio excesivo ni circulación constante.

Giardino (8) Claudio Espinoza

Si bien la inspiración italiana sigue presente en la ambientación y en algunos platos emblemáticos, el verdadero espíritu del lugar se encuentra en la fusión entre esa herencia y la riqueza de la Patagonia. En Giardino conviven la burrata y la trucha, el espresso y el vino del Alto Valle, la focaccia y el risotto con ingredientes de cercanía.

“Giardino es un homenaje a las raíces, a la cultura y a los sabores que despiertan los sentidos”, resumen sus creadores. Y esa premisa se percibe en cada aspecto: desde la elección de los ingredientes hasta la forma de recibir a cada cliente, pasando por la coherencia estética que envuelve la experiencia.

+ Info: @giardino.arg



Lunes a Lunes a partir de las 8 am



Carlos H. Rodriguez 288, Neuquén.