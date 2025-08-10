Un camión trasladaba casi 50 animales a Neuquén sin autorización y fue detenido

El conductor era un joven de 24 años oriundo de Plottier. Durante un operativo vial se constató esta carga con ciertas irregularidades.

Este sábado al mediodía, personal del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba realizaba un control vehicular sobre la Ruta Provincial N° 6 , a la altura del kilómetro 121, cuando detuvo la marcha de un camión Volkswagen que transportaba animales .

El conductor era un joven de 24 años oriundo de Plottier, quien declaró que provenía de un establecimiento en Ingeniero Jacobacci con destino hacia Neuquén capital .

Los efectivos policiales pidieron ver sus guías de traslado, pero las mismas presentaban ciertas irregularidades . Lo que el joven presentó indicaban como destino al mismo establecimiento de origen, lo cual no coincidía con su trayecto real.

policia rio negro generica -VALIDA 1200-

De esta forma, los agentes procedieron a decomisar 40 ovinos y 9 bovinos, levantando un acta por infracción a la Ley de Ganadería. Los animales fueron depositados en la Sociedad Rural y permanecen a disposición del área provincial de Ganadería.

Más de 100 kilos de carne fueron decomisados en Paso Córdoba

Tiempo atrás durante un operativo vial, llevado a cabo por el Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba en la ruta 6 y 7, detuvieron a una camioneta Ford F150 que transportaba carne faenada bovina sin la documentación correspondiente.

El conductor fue identificado y se le solicitó que exhibiera la documentación pertinente para el transporte de la carne, pero no pudo proporcionar la misma. La inspección del vehículo reveló que la carne faenada bovina, que pesaba aproximadamente 120 kg, estaba siendo transportada en malas condiciones, sin refrigeración ni embalaje adecuado.

carne faenada paso cordoba

Inmediatamente, efectivos procedieron a realizar un acta de infracción y una de incineración/destrucción en presencia de un testigo, y se dispuso la incautación de la carne faenada. El Cuerpo de Seguridad Vial de Paso Córdoba continúa trabajando para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas en la región.