El SMN emitió una alerta amarilla por vientos del oeste en la región. También difundieron recomendaciones para el hogar y para circular por las rutas.

Ráfagas de más de 110 km/h en la Patagonia Sur: qué hacer para reducir riesgos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes en Santa Cruz y Tierra del Fuego para este jueves 26 de noviembre de 2026 .

El fenómeno está asociado a vientos del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían podrían alcanzar los 110 km/h e incluso superar ese valor de manera puntual.

La advertencia alcanza a Tierra del Fuego y a toda la provincia de Santa Cruz, incluyendo sus principales ciudades : Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Los Antiguos y Gobernador Gregores, entre otras localidades.

El pronóstico del SMN

Según el organismo, el escenario puede generar complicaciones en rutas y caminos expuestos. También puede provocar la caída de ramas, árboles y objetos que no estén bien sujetos.

El SMN recordó que las alertas pueden modificarse a lo largo de la jornada, según cómo evolucionen las condiciones del tiempo. Por eso recomienda consultar con frecuencia los canales oficiales.

Vientos en Santa Cruz: el informe de Vialidad Provincial

Al mismo tiempo, la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz advirtió sobre vientos de fuertes a muy fuertes, sobre todo en las regiones centro-oeste y sudoeste del territorio.

Así lo indica su informe meteorológico N° 059/2026, elaborado por su Departamento de Meteorología y Climatología.

El documento prevé vientos con intensidad de temporal y ráfagas superiores a los 100 km/h.

El alerta de Vialidad de Santa Cruz para este 26 de noviembre de 2026.

Los valores más altos se esperaban durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche, la intensidad bajaría de forma gradual en gran parte de la provincia.

El organismo aclaró que su pronóstico surge de un modelo experimental de predicción regional, todavía en etapa de evaluación y validación. Por eso se trata de información complementaria a las alertas oficiales del SMN.

Qué hacer ante los fuertes vientos en la Patagonia

Frente a la posibilidad de ráfagas que superen los 100 km/h, el SMN difundió una serie de medidas para reducir los riesgos en viviendas y espacios públicos:

Asegurar objetos en patios, balcones y terrazas: retirar macetas, muebles, chapas y todo elemento que el viento pueda desplazar.

en patios, balcones y terrazas: retirar macetas, muebles, chapas y todo elemento que el viento pueda desplazar. Cerrar puertas y ventanas para evitar que las ráfagas ingresen a las casas y causen daños.

para evitar que las ráfagas ingresen a las casas y causen daños. Buscar refugio en construcciones cerradas mientras duren las condiciones adversas.

en construcciones cerradas mientras duren las condiciones adversas. Alejarse de árboles y postes de electricidad.

y postes de electricidad. Consultar las alertas oficiales y los avisos de los organismos provinciales.

Qué no hacer durante el temporal de viento

El organismo nacional también enumeró conductas que conviene evitar mientras se mantenga el mal tiempo:

No realizar actividades al aire libre durante los episodios de mayor intensidad.

durante los episodios de mayor intensidad. No sacar la basura , porque el viento puede arrastrarla y obstruir desagües.

, porque el viento puede arrastrarla y obstruir desagües. No permanecer debajo de árboles, carteles o estructuras inestables, por el riesgo de desprendimientos y caídas.

Pidieron extrema precaución al circular por las rutas (foto ilustrativa).

No acercarse a cables eléctricos caídos ni intentar manipularlos.

ni intentar manipularlos. No circular por calles inundadas o anegadas.

o anegadas. No dejar objetos sueltos en espacios abiertos, como herramientas, elementos de construcción o mobiliario exterior.

Las precauciones para salir a la ruta

La AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) pidieron extremar las precauciones en las rutas nacionales y provinciales.

El motivo es la posibilidad de vientos transversales que comprometan la estabilidad de los vehículos. Las indicaciones para los conductores son:

Circular con extrema precaución y adecuar la velocidad a las condiciones meteorológicas.

y adecuar la velocidad a las condiciones meteorológicas. Consultar la transitabilidad de las rutas y las alertas vigentes antes de salir.

de las rutas y las alertas vigentes antes de salir. Prestar especial atención en los tramos expuestos a vientos intensos.

a vientos intensos. Mantener una distancia de seguridad adecuada entre vehículos.

adecuada entre vehículos. Evaluar postergar el viaje si las condiciones pueden comprometer la seguridad.

si las condiciones pueden comprometer la seguridad. Respetar las restricciones de circulación, la señalización y las indicaciones del personal vial y de los organismos de seguridad.

Las ráfagas fuertes implican un riesgo particular para vehículos de gran porte, casas rodantes y unidades con amplias superficies laterales. Los vientos cruzados pueden provocar desplazamientos bruscos.

Por eso, las autoridades solicitan evitar los viajes innecesarios durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse informados antes de emprender cualquier recorrido.