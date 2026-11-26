Ráfagas de más de 110 km/h en la Patagonia Sur: qué hacer para reducir riesgos
El SMN emitió una alerta amarilla por vientos del oeste en la región. También difundieron recomendaciones para el hogar y para circular por las rutas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes en Santa Cruz y Tierra del Fuego para este jueves 26 de noviembre de 2026.
El fenómeno está asociado a vientos del sector oeste, con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 km/h y ráfagas que podrían podrían alcanzar los 110 km/h e incluso superar ese valor de manera puntual.
La advertencia alcanza a Tierra del Fuego y a toda la provincia de Santa Cruz, incluyendo sus principales ciudades: Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Perito Moreno, Los Antiguos y Gobernador Gregores, entre otras localidades.
El pronóstico del SMN
Según el organismo, el escenario puede generar complicaciones en rutas y caminos expuestos. También puede provocar la caída de ramas, árboles y objetos que no estén bien sujetos.
El SMN recordó que las alertas pueden modificarse a lo largo de la jornada, según cómo evolucionen las condiciones del tiempo. Por eso recomienda consultar con frecuencia los canales oficiales.
Vientos en Santa Cruz: el informe de Vialidad Provincial
Al mismo tiempo, la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz advirtió sobre vientos de fuertes a muy fuertes, sobre todo en las regiones centro-oeste y sudoeste del territorio.
Así lo indica su informe meteorológico N° 059/2026, elaborado por su Departamento de Meteorología y Climatología.
El documento prevé vientos con intensidad de temporal y ráfagas superiores a los 100 km/h.
Los valores más altos se esperaban durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche, la intensidad bajaría de forma gradual en gran parte de la provincia.
El organismo aclaró que su pronóstico surge de un modelo experimental de predicción regional, todavía en etapa de evaluación y validación. Por eso se trata de información complementaria a las alertas oficiales del SMN.
Qué hacer ante los fuertes vientos en la Patagonia
Frente a la posibilidad de ráfagas que superen los 100 km/h, el SMN difundió una serie de medidas para reducir los riesgos en viviendas y espacios públicos:
- Asegurar objetos en patios, balcones y terrazas: retirar macetas, muebles, chapas y todo elemento que el viento pueda desplazar.
- Cerrar puertas y ventanas para evitar que las ráfagas ingresen a las casas y causen daños.
- Buscar refugio en construcciones cerradas mientras duren las condiciones adversas.
- Alejarse de árboles y postes de electricidad.
- Consultar las alertas oficiales y los avisos de los organismos provinciales.
Qué no hacer durante el temporal de viento
El organismo nacional también enumeró conductas que conviene evitar mientras se mantenga el mal tiempo:
- No realizar actividades al aire libre durante los episodios de mayor intensidad.
- No sacar la basura, porque el viento puede arrastrarla y obstruir desagües.
- No permanecer debajo de árboles, carteles o estructuras inestables, por el riesgo de desprendimientos y caídas.
- No acercarse a cables eléctricos caídos ni intentar manipularlos.
- No circular por calles inundadas o anegadas.
- No dejar objetos sueltos en espacios abiertos, como herramientas, elementos de construcción o mobiliario exterior.
Las precauciones para salir a la ruta
La AGVP y la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) pidieron extremar las precauciones en las rutas nacionales y provinciales.
El motivo es la posibilidad de vientos transversales que comprometan la estabilidad de los vehículos. Las indicaciones para los conductores son:
- Circular con extrema precaución y adecuar la velocidad a las condiciones meteorológicas.
- Consultar la transitabilidad de las rutas y las alertas vigentes antes de salir.
- Prestar especial atención en los tramos expuestos a vientos intensos.
- Mantener una distancia de seguridad adecuada entre vehículos.
- Evaluar postergar el viaje si las condiciones pueden comprometer la seguridad.
- Respetar las restricciones de circulación, la señalización y las indicaciones del personal vial y de los organismos de seguridad.
Las ráfagas fuertes implican un riesgo particular para vehículos de gran porte, casas rodantes y unidades con amplias superficies laterales. Los vientos cruzados pueden provocar desplazamientos bruscos.
Por eso, las autoridades solicitan evitar los viajes innecesarios durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse informados antes de emprender cualquier recorrido.
Te puede interesar...
Noticias relacionadas