La ciudad rionegrina ofrece alojamientos rodeados de naturaleza y con vistas a lagos, bosques y cerros. Los precios.

Como todos los años, Bariloche vuelve a ubicarse entre los destinos más buscados para la temporada de verano 2027 . Y uno de los factores clave para planificar las vacaciones es el alquiler . Además de hoteles, la ciudad rionegrina también ofrece la posibilidad de hospedarse en cabaña s, una opción elegida para turistas que quieren tener vistas a lagos, bosques y cerros.

Según un relevamiento, una semana de alojamiento para cuatro personas en Bariloche , entre el 23 y el 30 de enero de 2027, tiene una mediana de US$ 1.024. Al dividir ese valor por siete días, el precio de referencia queda en aproximadamente US$ 146 diarios para cuatro personas.

Este costo no es el mismo para toda la ciudad . Es posible encontrar opciones por debajo o por encima de esa cifra, según el equipamiento y la disponibilidad para las fechas elegidas. Otro factor que impacta de lleno en el valor es la ubicación . Las propiedades cercanas al lago Nahuel Huapi, con vistas panorámicas, acceso a playas, buena conectividad o proximidad a circuitos turísticos, tienen los precios más elevados.

Las cabañas son un alojamiento ideal para quienes buscan contacto con la naturaleza.

Cuáles son los precios de los alquileres en otros puntos turísticos del país

De acuerdo a un relevamiento nacional hecho por Propio, una plataforma digital para agentes y oficinas inmobiliarias del país, los precios de este tipo de alojamiento varían considerablemente según el punto turístico de la Argentina, siendo la Patagonia la zona con los valores más altos.

Villa La Angostura es el destino más caro del relevamiento, con una mediana de US$ 1.828 por semana para cuatro personas. San Martín de los Andes se ubica por detrás, con US$ 1.122, mientras que Bariloche ocupa el tercer lugar, con US$ 1.024.

En Córdoba, los costos son más bajos: Villa General Belgrano tiene una mediana de US$ 952 por semana, Villa Carlos Paz de US$ 705 y Mina Clavero de US$ 547. En Cuyo, Gran Mendoza registra US$ 536, mientras que en el norte del país, Catamarca y Salta se ubican entre los destinos más accesibles, con US$ 504 y US$ 497, respectivamente.

Cabañas con vista al lago Gutiérrez, uno de los atractivos de Bariloche.

El estudio refleja la significativa diferencia de precios entre el sur y el norte del país. El alojamiento para cuatro personas durante una semana en Villa La Angostura cuesta casi cuatro veces más que en Salta.

Por qué la Patagonia es el destino más caro de la Argentina

Uno de los principales motivos de los elevados precios de los alquileres patagónicos es la disponibilidad limitada de viviendas y alojamientos. En localidades cordilleranas, las condiciones geográficas, la presencia de bosques, lagos, montañas y las restricciones para expandir las áreas urbanizadas hacen que el crecimiento de la oferta sea más limitado que en otras ciudades del país.

A esto se suma la demanda estacional. La Patagonia concentra buena parte del interés de los turistas que buscan paisajes naturales, actividades al aire libre, playas lacustres, senderos, excursiones y experiencias vinculadas con la montaña. Durante enero, uno de los meses de mayor movimiento turístico, esa demanda presiona sobre los valores de los alojamientos disponibles.

La mayoría de los alojamientos mantendrá precios similares a los de la temporada anterior. Foto: Booking

Cómo vienen las reservas para el verano 2027

Según el relevamiento, Villa La Angostura tiene el 71% de las noches de la primera quincena de enero reservadas en los calendarios de Airbnb, mientras que en Bariloche ese indicador alcanza el 52%. En San Martín de los Andes, representa el 48% de la disponibilidad relevada.

Sin embargo, el aumento de las reservas no se tradujo, por el momento, en una suba generalizada de los precios. De los alojamientos analizados entre octubre y noviembre, la mitad mantuvo sus tarifas dentro de un margen de variación del 2%, mientras que el 39% registró bajas y el 11% tuvo aumentos.