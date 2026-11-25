La intendencia del parque nacional y guías de montaña proyectan un recorrido costero alternativo, de baja dificultad, para admirar el majestuoso paisaje desde el bosque.

Glaciar Perito Moreno: harán un sendero de trekking para poder verlo más allá de las pasarelas.

El glaciar Perito Moreno podría sumar un sendero costero como alternativa al circuito tradicional de pasarelas para admirar al gigante de hielo que es hace años un atractivo internacional de la Patagonia Argentina.

La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares y la Asociación Argentina de Guías de Montaña ya trabajan en el diseño del recorrido, que partiría cerca de las pasarelas y avanzaría hacia Bajo Las Sombras , bordeando sectores del Brazo Rico del lago Argentino, cerca de El Calafate, en Santa Cruz .

Hasta ahora se hicieron tareas de exploración y relevamiento del terreno, y todavía faltan definir el trazado exacto, la marcación y las condiciones necesarias para habilitarlo.

El proyecto

El intendente del parque, Horacio Pelozo, había adelantado a Ahora Calafate que el proyecto se elabora junto con los guías.

"Estamos trabajando en un proyecto de un sendero costero, que puede ser autoguiado o guiado por los guías. Tiene mucha riqueza paisajística", explicó.

Pelozo ubicó el recorrido en el Brazo Rico, "entre Bajo Las Sombras y pasarelas".

La iniciativa se encuentra en una etapa inicial y se conoce poco después de que desde esta reserva natural se anunciaran modificaciones en otra de las tradicionales experiencias que ofrece el lugar.

Ahora, las embarcaciones turísticas podrán ofrecer un paseo por todo el frente del glaciar, ya que por su retroceso hoy pueden conectarse el sector norte y el sur, hasta hace poco invariablemente separados por un puente de hielo con el continente.

La difusión se da, también, luego de una polémica por la decisión de la gobernación de Santa Cruz de vender tierras protegidas ubicadas frente al glaciar a capitales árabes que tienen un proyecto turístico de lujo en el lugar, cesión que por el momento quedó intervenida por la Justicia Federal, luego de recursos presentados contra la medida.

Trekking en el glaciar Perito Moreno

Ahora Zaldívar, delegado en El Calafate de la asociación, detalló que uno de los objetivos es ofrecer una experiencia distinta a quienes quieren sumar a las pasarelas una caminata por un entorno más natural.

"La idea es muy interesante en el sentido de que el visitante que llega al glaciar Perito Moreno no se vea obligado a la clásica visita a las pasarelas”, sintetizó.

El proyecto del sendero a ofrecer una alternativa a los recorridos tradicionales por las pasarelas con vistas al glaciar Perito Moreno. .

Por el contrario, la propuesta es que “a quien le guste, tenga la posibilidad de transitar un sendero, aislarse un poquito del estacionamiento, los ruidos de la ruta y moverse por dentro del bosque", señaló el guía.

Según Zaldívar, esa posibilidad recupera algo central de una visita a un área protegida. "Si uno se pone a analizar, eso es el espíritu principal de la visita a un Parque Nacional", sostuvo.

Cómo sería el sendero

El primer tramo sería corto y de baja dificultad.

"No es muy largo, unos tres kilómetros en inicio, pero se va a prolongar mucho más", indicó el representante de los guías.

El recorrido sería "aledaño a los balcones de pasarela”.

Zaldívar explicó cuál sería uno de los atractivos centrales de la nueva propuesta: “Con sólo salirse un poco (de las pasarelas) uno enseguida empieza ya a sentir una vivencia diferente", definió.

Consultado sobre hacia dónde se extendería el trazado más allá de los tres kilómetros iniciales, respondió: "Para la zona de lo que es la Costa del Brazo Rico". El plan es avanzar de manera progresiva: primero un circuito acotado y controlado, y luego evaluar su ampliación.

El recorrido sumaría tramos de bosque y nuevos puntos de observación del paisaje.

Apertura progresiva con excursiones guiadas

Pelozo y Zaldívar coincidieron en que el sendero podría arrancar mediante excursiones guiadas.

"Obviamente arrancaríamos con lo cortito, para ponerlo en práctica, en principio con guías y luego que se pueda abrir al público", explicó el guía de montaña.

El nuevo sendero tendría su punto de inicio donde terminan las pasarelas del Parque Nacional Los Glaciares.

Con esa experiencia inicial, y una vez evaluadas las condiciones, se analizaría la apertura al uso autoguiado, sin necesidad de supervisión constante de personal del parque.

El esquema de implementación que están pensando, justamente, permitiría poner a prueba cuestiones de seguridad, conservación y circulación antes de una habilitación más amplia.

Los plazos del proyecto

Sobre los plazos, Zaldívar fue cauto, ya que todavía hay que trabajar en la marcación y la apertura.

"Va a llevar un tiempito. Yo estimo que para la próxima temporada ya tendremos novedades", afirmó.

Si el proyecto avanza, el Perito Moreno sumaría una alternativa de trekking de baja dificultad para diversificar la experiencia de quienes llegan al principal atractivo del Parque Nacional Los Glaciares.