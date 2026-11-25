El cruce extenderá su atención nocturna durante la temporada estival. Qué horarios regirán y qué documentación hay que llevar para viajar a Chile.

Un paso fronterizo clave a Chile, con horario de verano: cómo funcionará desde el 1° de diciembre.

El paso fronterizo Integración Austral, clave para conectar por tierra Santa Cruz con el extremo sur de Chile y Tierra del Fuego, cambiará su horario de atención desde el martes 1° de diciembre de 2026 , por el inicio de la temporada de verano .

Del lado chileno el cruce que conecta Santa Cruz con la región de Magallanes se denomina Monte Aymond, y allí también las autoridades vecinas modifican el esquema, en consonancia con la del lado argentino.

La medida alcanza a quienes viajan desde Santa Cruz o Tierra del Fuego hacia Punta Arenas y otros destinos del sur de Chile , y también para conectar territorio austral argentino, entre el continente y la isla fueguina.

La medida apunta a extender su funcionamiento durante la noche para facilitar la circulación de viajeros en la temporada de verano 2026/27.

Los horarios desde el 1° de diciembre de 2026

Hasta el 30 de noviembre inclusive, el complejo conserva su esquema habitual: abre a las 8:00 y recibe ingresos hasta las 22:00. Las salidas de ambos países cierran a las 21:45.

Desde el martes 1° de diciembre, la apertura se mantendrá a las 8:00, pero las salidas de Argentina y de Chile cerrarán a las 23:45, y los ingresos de ambos países, a las 23:59.

El nuevo horario de verano se aplicará todos los días de la temporada.

Un cruce clave para llegar por ruta a Tierra del Fuego

El Integración Austral es el cruce clave para llegar por tierra a la provincia argentina de Tierra del Fuego desde el continente, con paso obligado por la jurisdicción chilena de la isla.

Por eso también es importante para quienes viajan desde la provincia fueguina hacia Chile.

Los vehículos cruzan de Santa Cruz a la porción chilena de Tierra del Fuego, atraviesan el estrecho de Magallanes a bordo de una barcaza y vuelven a ingresar a territorio argentino por un segundo paso fronterizo, en San Sebastián.

Requisitos para viajar a Chile: DNI y documentación de menores

En la frontera con Chile los argentinos pueden presentar DNI digital, en formato libreta celeste o tarjeta, o pasaporte.

Es importante tener presente que los documentos manuscritos de tapa verde o bordó ya no sirven para salir del país.

Otro detalle a no descuidar es el de los vencimientos de los documentos. Y conviene también tener claro que las constancias de DNI en trámite no son válidas para viajar al exterior.

Los menores de edad

Los menores de 18 años deben llevar, además del DNI o pasaporte vigente, la documentación que corresponda según con quién viajen.

Si van con ambos padres, el vínculo se acredita con la Libreta Civil de Familia, la partida o el certificado de nacimiento, o el DNI del menor con datos filiatorios.

Paso fronterizo Monte Aymond, del lado chileno, en la región de Magallanes.

Si viajan con uno solo de los padres, se presenta esa misma documentación más la autorización del progenitor que no viaja.

Algo poco conocido es que para los hijos de padres que son menores de edad, se exige la autorización de los padres y el permiso de uno de los abuelos.

Las autorizaciones deben presentarse en original o en copias legalizadas o certificadas.

Pueden emitirlas escribanos, jueces competentes, autoridades del Registro Civil, agentes de Migraciones, cónsules y jueces de paz, entre otras autoridades habilitadas.

Los papeles del auto: ¿y si es alquilado?

Quienes viajen en vehículo necesitan licencia de conducir vigente, seguro con cobertura internacional (la mayoría de las pólizas que se emiten en el país, incluyen cobertura en países limítrofes) y documentación que acredite la titularidad o la autorización de uso.

Si el conductor es el titular, debe llevar la cédula verde o el título de propiedad.

Cuando el auto pertenece a otra persona, hace falta la documentación habilitante y el permiso para salir del país. Puede ser el formulario OM-2261 de salida y admisión temporal de vehículos del acuerdo argentino-chileno, o un poder otorgado ante escribano público.

En los vehículos alquilados se exige la licencia vigente y la Autorización para Circulación en el MERCOSUR (ACM), emitida por la empresa arrendataria.

Esa compañía debe estar inscripta en los registros de Rent a Car de la Aduana argentina y habilitada para egresar por el paso elegido.