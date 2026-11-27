Un recorrido imperdible por uno de los mejores lugares turísticos de la Argentina: el camino de los Siete Lagos . Si se lo hace en auto , estas son las paradas obligadas.

La temporada veraniega ofrece en la Argentina una amplísima gama de posibilidades, tanto para el turista que reside en el país así también como para el extranjero. Y uno de los mejores lugares turísticos es, sin dudas, el camino que une Villa La Angostura con San Martín de los Andes , también conocido como el camino de los Siete Lagos . ¿Cuál es el mejor modo de hacerlo en auto ?

A través de sus 110 kilómetros de recorrido, la Ruta de los Siete Lagos -Ruta Nacional 40- permite apreciar inigualables escenarios naturales conformados por los lagos Espejo, Correntoso, Escondido, Villarino, Falkner, Machónico y Lacar.

Si se decide emprender en auto la Ruta de los Siete Lagos -ubicada entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén- se deberán contemplar determinadas paradas obligatorias y miradores para apreciar en todo su esplendor el espectacular paisaje que ofrece el recorrido.

El punto de partida es Villa La Angostura, cuando se toma la Avenida Siete Lagos -Ruta Nacional 40- con dirección a San Martín de los Andes. El primer mirador obligado es el del Lago Espejo -ubicado a 12 kilómetros de VLA-. Tras pasar un kilómetro el balneario Guardaparques, se encuentra sobre mano derecha el estacionamiento de este mirador y, en frente, sobre un acantilado, el mirador desde el que se disfruta de una encantadora vista del lago Espejo y su playa.

Luego, desviándose por un camino de tierra, se llega al lago Espejo Chico, ubicado a 25 km de Villa La Angostura. Allí, durante el verano, funciona el camping con proveeduría. Desde aquí comienza el Sendero al Cerro La Mona.

La tercera cita del recorrido incluye el lago Correntoso, uno de los más grandes del circuito, con gran cantidad de bahías y playas y un mirador imperdible. El espejo de agua que forma este lago, de un color verde-azulado, tiene aproximadamente 27 km², está enmarcado en una cadena montañosa de espectacular belleza y posee aguas con una temperatura más alta que el Nahuel Huapi.

A 55 kilómetros de Villa La Angostura, se encuentra el mirador del lago Escondido. Cinco kilómetros más adelante, surgen a la vista los imponentes lagos Villarino y Falkner, dos de los más hermosos de este trayecto (ambos lagos incluyen miradores). El camino permite ver el lago Villarino desde la altura, luego desciende por el istmo y cruza el río del mismo nombre. Desde aquí y a lo largo de un kilómetro, hay posibilidades de acampar a orillas del lago Falkner. En este trayecto, el camino transita ahora por un amplio valle donde, a mano izquierda, está la imponente cascada Vullignanco. Es, sin dudas, una parada muy recomendable.

Si bien el lago Hermoso no forma parte del denominado conjunto de los Siete Lagos, vale la pena hacerse el tiempo para contemplar desde el mirador tanto su hermosura como así también sus riberas cubiertas de bosques autóctonos con abundancia de Coihues, Lengas, Ñires y algunos ejemplares de Rauli.

Más adelante, el camino continúa hasta el lago Machónico, donde el paisaje es más árido. También puede accederse a un mirador. Siguiendo hacia San Martin de los Andes se asciende lentamente a lo largo del arroyo Culebra que corre por un angosto desfiladero.

El camino de los Siete Lagos presenta una ruta totalmente asfaltada. Para acceder a los lagos Espejo Chico, Traful, Hermoso y Meliquina se deben tomar caminos de ripio.

Última parada obligada en auto en la Ruta de los Siete Lagos: el lago Lácar

Cerca de San Martin de los Andes, se encuentra el desvío hacia el centro de esquí Chapelco. Un poco más adelante, otro desvío a la izquierda lleva a la villa veraniega de Quila Quina. Y finalmente, ya llegando a destino, a la izquierda se ve la playa Catritré, y comienza el faldeo de la orilla sur del lago Lácar, hasta llegar a San Martín de los Andes, ciudad a la que se accede por la Avenida Costanera.

¿Cuánto tiempo conlleva hacer en auto la Ruta de los Siete Lagos?

El camino de los Siete Lagos presenta una ruta totalmente asfaltada. Eso sí: para acceder a los lagos Espejo Chico, Traful, Hermoso y Meliquina, se deben tomar caminos de ripio. El total del trayecto es de aproximadamente 2 horas (incluye paradas técnicas de 10 minutos).