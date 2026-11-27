A un mes del caso que conmocionó al país, hubo una audiencia de revisión de la detención de Miguel Battista. Las pericias que esperan fiscal y defensor.

Casa del horror en Esquel: decisión clave del juez para el bioquímico acusado de tener encerrada a su familia (foto de Red43).

El juez penal de Esquel José Luis Ennis dejó sin efecto este viernes 27 de noviembre de 2026 la prisión domiciliaria que cumplía el bioquímico Miguel Edgardo Battista, de 71 años, acusado de mantener cautiva a su familia en una casa de esa ciudad de Chubut .

La decisión de otorgarle la libertad ambulatoria se tomó en una nueva audiencia de revisión en los tribunales locales. La medida rige por 45 días , con reglas estrictas de conducta que el investigado deberá cumplir para no perder este nuevo beneficio.

Battista sigue imputado por privación ilegítima de la libertad y abandono de personas, en perjuicio de su esposa y de sus tres hijos, en la casa que compartía con ellos en la zona norte de Esquel.

Confinados en una casa de Esquel

El caso tomó repercusión nacional a fines de octubre, cuando vecinos de la familia denunciaron que los menores no asistían a la escuela y que había movimientos sospechosos en su vivienda.

Battista pasó sus primeros días detenido en la comisaría de la localidad de Trevelin, mientras su mujer era asistida con tratamiento psiquiátrico (que recibía ya antes de la intervención de las autoridades) y sus hijos adolescentes quedaban bajo la tutela del Estado.

El 30 de octubre, la Justicia le concedió a Battista la prisión domiciliaria por un mes, medida que ahora volvió a flexibilizarse.

Qué reglas de conducta debe cumplir

El bioquímico fijó domicilio en su chacra de Trevelin, donde hasta ahora estaba confinado. A partir del lunes 30 de noviembre, ya con libertad de movimientos, deberá presentarse una vez por semana en la comisaría de Trevelin.

Además, rige una prohibición de acercamiento y contacto absoluta hacia todas las presuntas víctimas y hacia las personas que las asisten.

Para preservar a los menores, no se difundieron detalles de cuál es su situación actual ni dónde están viviendo.

Seguimiento estricto

La fiscal de Esquel, María Bottini, advirtió que el seguimiento del cumplimiento de las reglas por parte de Battista será estricto.

El bioquímico Miguel Battista cumplía prisión domiciliaria en una finca de Trevelin, en Chubut.

"En caso de que no cumpla, obviamente la Fiscalía lo va a poner en conocimiento del juez y ahí se va a rever una medida más grave", remarcó.

Los motivos que ponderó el juez de Esquel

Según explicó Bottini, el magistrado consideró tres factores para terminar con la prisión domiciliaria.

El primero es la necesidad del imputado de trabajar para generar su propio sustento.

Los otros dos se vinculan son su edad avanzada y la pena que, en consecuencia, le podría corresponder.

La fiscal detalló que Ennis estimó que una eventual condena podría cumplirse en suspenso, debido a que el acusado tiene más de 70 años.

A partir de ese razonamiento, el juez entendió que las pruebas reunidas durante el último mes no justificaban sostener el encierro.

"Para nosotros sí hubo cosas nuevas, pero el juez entiende que no alcanza como para que continúe privado de la libertad", disintió Bottini.

Las pericias que espera la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal no comparte el criterio sobre el peso de los elementos reunidos, pero por ahora no pedirá la revisión de este último fallo.

La casa del horror en Esquel.

La estrategia, según precisó Bottini en declaraciones a medios locales luegto de la audiencia, es esperar los resultados de las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas que realiza el Cuerpo Interdisciplinario Forense sobre la mujer y los chicos.

¿Perseguido por una mafia?

La defensa, encabezada por el abogado Daniel Sandoval, también había reclamado esos estudios para incorporarlos a la investigación, habilitada en la causa por un plazo de seis meses.

La teoría que hizo pública tras la detención de su defendido es que Battista, quien ganó notoriedad en los medios en octubre de 2020 al promocionar un suplemento nutricional desarrollado y registrado por él para combatir el coronavirus, está siendo hace años perseguido por una mafia vinculada a la industria farmacéutica.

El aislamiento y las ventanas tapiadas de la vivienda, según su representante legal, fueron resultado del miedo y de un acuerdo entre Battista y su esposa, dentro de lo que describió como una medida desesperada de autoprotección.

Cámara Gesell y allanamiento en Chubut

Antes de la última audiencia de control, el expediente había sumado otras diligencias.

Los tres hijos del matrimonio declararon por separado en Cámara Gesell. Según trascendió, todos coincidieron en que su padre no los tenía encerrados, sino que era una medida consensuada en la familia.

Además, un allanamiento en un predio rural de Trevelin permitió descartar la presencia de restos óseos humanos, ya que los elementos hallados pertenecían a una mascota familiar.

Sobre el paradero actual de los menores y de su madre, la fiscal recordó que la ley impide dar detalles por tratarse de personas en situación de vulnerabilidad.

Bottini se limitó a confirmar que continúan al cuidado de agentes de salud y personal del Poder Ejecutivo provincial.